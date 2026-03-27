En medio de conmovedoras escenas de dolor y del sonido de redoblantes y trompetas arribó la noche del jueves a la ciudad de Montería el cuerpo del soldado Arley Camilo Tordecilla Warnes, uno de los 69 uniformados que perdió la vida en el accidente del avión Hércules que se registró la mañana del lunes 23 de marzo en el Putumayo.

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El soldado Tordecilla Warnes, que tenía 21 años, es uno de los ocho hijos del departamento de Córdoba que falleció en esta tragedia que enluta a todo un país y en especial a las fuerzas militares.

El arribo del cadáver se produjo en el aeropuerto Los Garzones, de la ciudad de Montería, donde este residía con sus familiares en el barrio Cantaclaro.

Su cuerpo permaneció en velación durante el resto de la noche del jueves y lo que va de este viernes 27 de marzo en una funeraria de Montería y en las próximas horas se cumplirán sus exequias.

También las tropas de la Brigada 11 del Ejército con sede en la capital de Córdoba están a la espera del arribo de los cadáveres de los otros 7 soldados nativos de los municipios de Montelíbano, Cereté, Sahagún, Puerto Libertador y San Bernardo del Viento que también perecieron en esta tragedia aérea.