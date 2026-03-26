La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, se suma este viernes 27 de marzo a la gran jornada nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), habilitando más de 50 puntos de vacunación en todo el departamento para facilitar el acceso de la población.

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Esta jornada está dirigida a niñas, niños y jóvenes entre los 9 y 17 años, con el objetivo de protegerlos y avanzar en la reducción de enfermedades asociadas al VPH, incluido el cáncer de cuello uterino, vulva, pene, ano y garganta.

Durante la jornada, los equipos de salud estarán presentes en puntos estratégicos y centros de salud, acercando la vacunación a las comunidades y promoviendo el acceso oportuno a este biológico gratuito.

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“Invitamos a padres, madres y cuidadores a llevar a sus hijos entre los 9 y los 17 años a vacunar. Contamos con más de 50 puntos habilitados en el departamento para garantizar el acceso. La vacuna es segura, gratuita y es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades a futuro”, señaló Irlena Bolemo, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Por su parte, la alcaldía de Montería, a través de su Secretaría de Salud, invita a los padres de familia y cuidadores de menores de edad a llevarlos este viernes a vacunar entre las 8:00 de la mañana las 4:00 de la tarde.

“Todos los centros de salud de la ESE Vidasinú, así como las IPS vacunadoras donde a los usuarios les prestan servicios de salud a través de su EPS, estarán dispuestos para esta jornada especial que hace parte de la conmemoración del Día de la Lucha contra el Virus del Papiloma Humano. También se habilitarán puntos en los centros comerciales Buenavista y Nuestro, y en el Aeropuerto Los Garzones y la Terminal de Transporte”, indicó Lorena Portillo, secretaria de Salud municipal.