Como Luis Mario Guzmán Guerrero, de 20 años, fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la noche del pasado jueves 26 de marzo en Cartagena.

Leer también: Accidente de TransCaribe en Cartagena deja un muerto y un herido

De acuerdo con la información conocida, el siniestro ocurrió en inmediaciones de la estación Madre Bernarda del sistema Transcaribe, cuando la motocicleta que conducía colisionó violentamente contra un bus tipo padrón afiliado a la empresa Sotramac.

La víctima se movilizaba en una moto marca Bajaj CT-100, de placa OUZ-68H, y debido a la fuerza del impacto falleció en el lugar de los hechos.

En el mismo hecho resultó herido un menor de edad,quien se desplazaba como parrillero.

El adolescente fue trasladado en ambulancia hasta la Clínica Madre Bernarda, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de sus lesiones.

Versiones preliminares indican que la motocicleta habría invadido el carril exclusivo del sistema de transporte masivo en el momento en que el vehículo realizaba una maniobra para ingresar a la estación, lo que habría provocado el choque.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras el caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de invadir los carriles exclusivos del sistema en la capital de Bolívar.