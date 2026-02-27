Luego de rebajar el precio de la gasolina desde el 1 de febrero, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, confirmó que habrá una nueva reducción del valor del galón de combustible a partir del próximo domingo 1 de marzo.

Hay 942 mil personas con trabajo en Barranquilla y Soledad, dijo el Dane

De acuerdo con el ministerio, a partir de esta fecha mencionada los colombianos verán una reducción de 500 pesos, sumada a la rebaja que se hizo del mismo valor a inicios de febrero, con lo que el precio promedio del galón de gasolina quedará en $ 15.000, según la cartera dirigida por Germán Ávila.

“Son resultado de decisiones responsables que permiten avanzar hacia una economía más equilibrada, con medidas que benefician a la gente”, señaló el Ministerio de Hacienda en sus redes sociales.

⛽️ Buenas noticias para las y los colombianos.



Desde 1 marzo, el precio de la gasolina vuelve a bajar: $500 menos por galón, una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país.



Esta es la segunda reducción consecutiva... pic.twitter.com/t5gMRaCy2m — MinHacienda (@MinHacienda) February 27, 2026

Sin embargo, es importante aclarar que esta reducción se realizará de manera gradual en las disintas ciudades del país, dependiendo de los inventarios y la operación de cada distribuidor.

¿Dónde se consigue la gasolina más barata?

Aunque la disminución aplica por igual en todas las ciudades, los precios finales siguen mostrando diferencias según la región. De acuerdo con la información oficial del Ministerio, Pasto y Cúcuta continúan siendo los lugares donde llenar el tanque es más económico.

Entre las ciudades con los valores más altos se encuentran Villavicencio con $15.591, Cali con $15.502 y Bogotá con $15.491. Les siguen Manizales con $15.466, Pereira con $15.439, Medellín con $15.412 e Ibagué con $15.407.