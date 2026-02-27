El mercado laboral en Barranquilla y su área metropolitana (únicamente Soledad) siguen mejorando sus indicadores. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo de este territorio para el trimestre de noviembre de 2025 y enero de 2026 fue de 8,7 %.

De acuerdo con la entidad, esto significó un descenso de 1,6 puntos porcentuales si se hace la comparación con igual trimestre pero del año pasado cuando estaba en doble dígito (10,3 %).

Dentro del análisis también se reveló que tasa de ocupación, si se hace la comparación de los trimestres mencionados, subió de 57,4 % a 58,5 %, y su diferencia positiva en puntos porcentuales fue de 1,1.

En materia de ocupados, el Dane reveló que en Barranquilla y Soledad hay 942 mil personas con trabajo. Esta cifra significó un aumento de 30 mil si se compara con el trimestre de noviembre de 2024 a enero de 2025 cuando había 912 mil empleados.

En cuanto a desempleados, actualmente hay 90 mil, lo que representó un descenso de 15 mil frente al mismo periodo del año pasado cuando unas 105 mil personas estaban sin trabajo.