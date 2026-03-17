Luego de la indignación generada por el accidente que le provocó la muerte a un adulto mayor en Bogotá un motociclista en aparente estado de embriaguez, este fue capturado por las autoridades y ahora un juez lo envió a la cárcel.

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El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona en la que se ve a Luis Ramírez, el hombre de 90 años, a un costado de la vía esperando que baje el tráfico para poder cruzar, esto en la localidad de Engativá. Espera algunos segundos antes de disponerse a atravesar.

Pasa un bus y algunas motocicletas y cuando ve despejada la calle con su bastón y a paso lento intenta cruzar, sin embargo, antes de llegar a la otra orilla de la vía un motociclista lo embiste y lo arrastras varios metros.

El hombre de la motocicleta, identificado como Brayan González Pacheco, también cae al piso e intenta huir del lugar, pero los vecinos del sector se lo impiden. Mientras tanto, la víctima es auxiliada y llevada hasta un centro asistencial donde confirman su muerte.

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La Policía Nacional capturó al hombre y lo dejó a disposición de la Fiscalía que lo presentó ante un juez y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a González Pacheco durante una audiencia de control de garantías por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis Ramírez.

El juez asignado al caso indicó que la decisión de enviar al procesado a la cárcel se debe al comportamiento que tuvo luego de sucedido el accidente, intentó huir, sin embargo, moradores del sector lo impidieron.

Para el togado de parte de Brayan existió “ese interés de la persona en evadirse del lugar de los hechos y que tuvo que ser la comunidad la que logró contenerlo para que llegara a los servidores de Policía”.

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Además, para el juez existen los elementos suficientes como para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza su proceso judicial debido a que amenazó con quitarse la vida para así no tener que responder.

“(…) Ese interés de la persona en afectar su integridadfísica e, inclusive, amenazar con culminar con su vida para buscar así también evadirse de esas responsabilidades”, explicó durante la diligencia.