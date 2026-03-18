No es un imposible. Para nada inalcanzable. Willer Ditta anhela jugar el Mundial 2026 con la selección Colombia y las posibilidades no son tan remotas.

El zaguero surgido en las canteras del Barranquilla FC y el Junior ha hecho parte de varias convocatorias del combinado patrio y viene brillando en el Cruz Azul de México, donde es considerado uno de los mejores defensores del torneo.

Ditta es uno de los bastiones del equipo azulado, que lidera la tabla de posiciones del campeonato azteca y que este martes, frente al Monterrey (10 p. m.), se juega su paso a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En el partido de ida, de visitante, ‘la Máquina Cementera’ se impuso 3-2.

“El equipo hace dos años y medio viene compitiendo en un nivel altísimo y creo que de ahí parte el crecimiento individual en cada jugador que está en la institución. Sería un sueño estar en el listado final de la selección para la Copa del Mundo”, expresó Ditta en una conferencia de prensa previa al partido de este martes.

Ditta, que fue dirigido en el Junior por Luis Amaranto Perea, asistente de Néstor Lorenzo, director técnico del combinado patrio, compite por el puesto con Jhon Lucumí (Bologna), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Yerry Mina (Cagliari) y Yerson Mosquera (Wolverhampton), entre otros.

En lo que tiene que ver con la participación de Cruz Azul en la Concachampions, Ditta manifestó su motivación por volver a jugar después de una suspensión que lo apartó del compromiso de ida frente al Monterrey.

“Estamos enfocados en sacar el resultados y pasar de fase”, dijo.