La selección femenina de Colombia competirá con las de Estados Unidos, Canadá y Argentina en la undécima edición de la SheBelieves Cup, un torneo internacional de alto nivel que se disputará entre el 1 y el 7 de marzo en territorio estadounidense.

El equipo dirigido por Angelo Marsiglia se medirá con las dos selecciones mejor ubicadas de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la tercera de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según el más reciente escalafón de la FIFA.

Esta será la segunda vez que Colombia participa en la SheBelieves Cup, luego de su debut en la edición anterior, en la que finalizó en el tercer lugar.

Canadá afrontará su cuarta presencia en el torneo tras haber sido subcampeón en 2024, cuarto en 2023 y tercero en 2021, mientras que Argentina regresará a la competencia por segunda vez, luego de haber terminado cuarta en la edición de 2021.

Estados Unidos, por su parte, ha sido el dominador histórico del campeonato, con cinco títulos consecutivos, racha que se cortó en 2025 cuando Japón se quedó con el trofeo.

El antecedente más reciente de Colombia ante estos rivales se dio frente a Argentina, selección a la que venció en la semifinal de la Copa América Femenina 2025 tras imponerse por 5-4 en la definición por penales.

El último duelo ante Canadá fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que el cruce más cercano frente a Estados Unidos ocurrió precisamente en la pasada edición de la SheBelieves Cup.

Colombia debutará el 1 de marzo con Canadá en el Geodis Park de Nashville. El 4 de marzo se enfrentará con Argentina en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus (Ohio), y cerrará su participación el 7 de marzo frente a Estados Unidos en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).