La reconocida actriz Carolina Sabino, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, está demostrando una nueva faceta en la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

La bogotana, recordada por sus papeles en producciones como Las Juanas, Merlina, mujer divina, Chepe Fortuna y Dónde Está Elisa, ha logrado destacarse entre los participantes gracias a su creatividad en la cocina.

Con más de tres décadas de trayectoria artística y heredera del talento de su madre, la también actriz Myriam de Lourdes, Sabino ha sorprendido al jurado del reality por su capacidad de innovar con sabores internacionales.

Con más de tres décadas de trayectoria artística y heredera del talento de su madre, la también actriz Myriam de Lourdes, Sabino ha sorprendido al jurado del reality por su capacidad de innovar con sabores internacionales.

Durante su paso por el programa, la intérprete ha presentado platos inspirados en su experiencia culinaria en Ecuador, país donde vivió por más de diez años.

“Tenemos retos en los que hay que preparar comida colombiana, pero cada quien va buscando sus comidas: árabes, orientales y de Ecuador (…) Mi cocina se va mucho a la costa por muchas razones”, dijo durante el programa en Tropicana.

Asimismo, Carolina recordó uno de sus momentos más inesperados en el set: una salsa que no resultó como esperaba.

“Una vez hice una salsa que dije: Dios mío, ¿qué me pasó? En mi cocina no he seguido recetas. Yo veo los ingredientes y como ya metido en mi cabeza la preparación, me meto a la cocina a hacerlo. No mido 3 tomates 2 cebollas… Y, a veces, esos experimentos salen bien y a veces, como ese día, no. Una salsa que no era ni dulce ni salada. Los Chefs me dijeron: ¿qué es esta vaina y por qué?”, indicó.

Igualmente, la recordada Juana Matilde, se ha consolidado como una de las concursantes más fuertes y queridas de esta edición de MasterChef Celebrity Colombia.

El pasado miércoles 5 de noviembre la actriz Patricia Grisales fue eliminada del programa. La artista se dejó llevar por los nervios y cometió una serie de errores en su preparación de pasta.

Ahora la competencia inicia unos retos, en la que Pichingo, Violenta, Raúl, Valentina, Alejandra y Carolina, se disputarán su paso a la siguiente fase.