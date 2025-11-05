El actor Raúl Ocampo, reconocido por su participación en MasterChef Celebrity, compartió uno de los testimonios más sensibles de su vida al recordar el instante en que su pareja, Alejandra Villafañe.

Alejandra falleció el 21 de octubre de 2023, a los 34 años, tras varios meses de lucha contra el cáncer. Su partida dejó un vacío enorme en el corazón del actor.

En una conversación con Juan Pablo Raba para el podcast ‘Los hombres sí lloran’, Ocampo narró con nostalgia cómo se desarrolló el último día que pasaron juntos.

“Era una mañana normal”, comenzó, explicando que había salido a montar bicicleta sin imaginar que sería la última vez que vería a Alejandra con vida.

Al regresar, la encontró acompañada de su madre y de una enfermera. “Estaban en la sala, tranquilas, preparándose para su tratamiento. Ale seguía sin ganas de comer, y entre risas le decía que tenía que alimentarse para mantener las defensas”.

Minutos después, mientras hablaba por teléfono con su madre, Ocampo sintió una fuerte corazonada. “Me dice: ‘Prin, son las 11:11, pide un deseo’. Cerré los ojos y escuché: ‘Ale’. Y no me preguntes por qué, pero yo sentí la urgencia, a pesar del tono bajito, a pesar de que salió sin fuerza”.

Corrió a la habitación y se encontró con una escena devastadora: Alejandra estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio. “Salté sobre la cama, la abracé y le pedía que no se fuera. Sentí cuando su cuerpo cambió… Se desvaneció en mis brazos, fue el momento más duro de mi vida”, expresó entre lágrimas.

Su madre, que aún seguía en línea, trató de reconfortarlo diciéndole: “Hijo, abrázala, acompáñala, ya vamos para allá”. Entonces, Raúl decidió permanecer junto a ella, hablándole al oído y agradeciéndole por el amor compartido.

“Yo había leído que el último sentido que se va es el del oído, entonces me le puse en cucharita y empecé a orar. Le dije: ‘Ahí te va uno de tus mejores ángeles. Gracias por el tiempo, por permitirme amarla tanto’”.

Contó que una amiga médica llegó para cerrar los ojos de la actriz. Ocampo recordó entonces que horas antes, Alejandra le había dicho: “¿Quieres ver el atardecer conmigo?”. Y aunque el cielo estaba gris, subió a la terraza, extendió los brazos y se despidió con un “Gracias por amarme, por lo que me enseñaste, por todo”.

“Le dije: ‘Si ya viste la luz, ve. No mires atrás. Todos vamos a estar bien’”, recordó.