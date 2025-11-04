Recién graduada como abogada, Kim Kardashian lleva su experiencia personal en divorcios y su formación jurídica a la ficción en ‘All’s Fair’ (‘Todo Vale’), la nueva serie de drama legal de Ryan Murphy sobre un grupo de abogadas especializadas en la separación de parejas.

“Vengo de una familia donde mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años. Como niña, lo viví de una manera, pero con el tiempo entendí que todo estaría bien. Mi propio divorcio fue diferente: divorciarse siendo soltera y sin hijos no es igual que hacerlo siendo madre”, explicó la celebridad estadounidense en una conferencia de prensa.

Kardashian interpreta a Allura Grant en la serie que estrena este martes y que sigue a un equipo de abogadas que dejan un bufete dominado por hombres para crear su propia firma en Los Ángeles.

“Me siento con conocimientos sólidos en derecho familiar y de divorcios... Me alegró poder aportarlos al personaje”, dijo la empresaria, quien concluyó sus estudios en Derecho en mayo pasado siguiendo los pasos de su padre, Robert Kardashian, conocido por su papel como abogado en el famoso juicio de O.J. Simpson en 1995.

Ser Baffo/Disney ALL’S FAIR - “First Look” (Disney/Ser Baffo) KIM KARDASHIAN, NAOMI WATTS

En aquel polémico juicio defendió al jugador profesional de fútbol americano, acusado por el asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson.

Kardashian aseguró que se preparó para la serie hablando con abogadas como Laura Wasser, quien trabajó con la empresaria en dos de sus divorcios, siendo el del cantante Kanye West el más mediático.

“Ella creció escuchando historias de situaciones locas en el derecho familiar. El simple hecho de consultar con alguien que tiene tanta variedad de historias de las que podemos inspirarnos fue realmente útil para nuestro programa”, explicó la líder del clan Kardashian.

La serie, en la que también participan Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, fue además un reto actoral para Kardashian, quien ya había trabajado con Murphy en ‘American Horror Story’.

“Al empezar esto sabía que estaba trabajando con mujeres que eran las mejores en lo que hacen. Así que mi trabajo era asegurarme de no hacer perder el tiempo a nadie y presentarme lo más preparada que pudiera”, confesó.

‘All’s Fair’ estrena este martes por la plataforma de Hulu en EE.UU. y en Disney+ internacionalmente.

