Durante uno de los más recientes conciertos de Maná en su gira por Estados Unidos, el público fue testigo de un inesperado incidente protagonizado por el baterista Alex González.

La agrupación mexicana ofrecía un show del “Vivir sin aire Tour”, que los ha llevado por varias ciudades norteamericanas cuando en medio de su interpretación, el músico, apodado cariñosamente “El animal”, intentó realizar un salto frente a su batería, pero perdió el equilibrio y cayó hacia un costado del set de percusión.

Cuando se cayó se llevó parte de los platillos y generó un breve momento de confusión entre los asistentes, quienes rápidamente comenzaron a registrar la escena en video. Sin embargo, en cuestión de segundos, González se levantó, retomó su posición y continuó tocando como si nada hubiera ocurrido.

Aunque el resto de los integrantes Fher Olvera, Sergio Vallín y Juan Calleros no se percataron de inmediato del accidente, los fanáticos inundaron las redes sociales con comentarios y clips del momento.