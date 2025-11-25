La más reciente gala de ‘MasterChef Celebrity’ acaparó la atención de los espectadores con dinámicas inesperadas, importantes decisiones del jurado y un avance decisivo hacia el final de temporada.

Le puede interesar: Renueve su Navidad: cinco alternativas creativas para sustituir el árbol tradicional

En un episodio que incluyó un karaoke, decisiones determinantes y un desafío final bastante complejo, el reality avanzó con paso firme hacia el cierre de temporada.

Entre medallas, un delantal negro y un reto técnico que exigió precisión, el episodio definió quiénes continúan en competencia y quién quedó fuera en la última eliminación.

Así se vivió el capítulo de este lunes en ‘Masterchef’

El capítulo de este lunes 24 de noviembre sorprendió a los participantes con una dinámica distinta: cocinar mientras hacían karaoke.

Vea aquí: Partidos de los cuadrangulares y final de la liga BetPlay también se podrán ver en las salas de cine

Entre risas, equivocaciones y canciones, los concursantes intentaron mantener el ritmo en ambos retos, mientras el jurado evaluaba cada detalle para decidir quiénes avanzaban un escalón más en ‘MasterChef Celebrity’.

Al final subieron al balcón:

Sofía “La Reini” Gonet

Marixa Balli

Susana Rocasalvo

Maximiliano López

Agustín “Cachete” Sierra

Leandro “Chino” Leunis

Julia Calvo

Joaquinha “La Joaqui” Lerena de la Riva

La participante que no superó la prueba fue Sofía Martínez, quien recibió el temido delantal negro y quedó sentenciada a la próxima gala de eliminación.

Lea también: ‘Better Late Than Never’, el nuevo disco de Romeo Santos, saldrá este viernes

Como parte de los beneficios de la noche, el jurado otorgó las medallas a los mejores desempeños:

Medalla de oro: Maximiliano López

Maximiliano López Medalla plateada: Agustín “Cachete” Sierra

El adiós de Walas y el desafío que sorprendió a todos

La gala previa dejó una eliminación que resonó entre los seguidores: la salida de Walas, vocalista de Massacre. El reto del día —propuesto por Damián Betular— consistió en preparar una cookie gigante de vainilla con múltiples toppings y técnicas precisas de pastelería.

Le sugerimos: Miss Costa de Marfil renunció a su título de Miss Universe África y Oceanía

Betular advirtió la dificultad técnica detrás de un postre que parecía sencillo a primera vista: “Una cookie gigante parece simple, pero es una trampa técnica”.

Las preparaciones más débiles fueron las de Walas, Alex Pelao y Susana Rocasalvo. Tras un mano a mano con Rocasalvo y una cookie que no alcanzó el punto de textura y cocción requerido, el cantante se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue el reto final de ‘MasterChef Celebrity’?

Después de cinco meses de desafíos, llegó el reto definitivo para definir a la ganadora del programa. Las finalistas —Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Violeta Bergonizi y Carolina Sabino— debían preparar un menú de tres pasos: entrada, plato fuerte y postre.

Nicolás de Zubiría explicó lo que esperaba el jurado: “Se espera un relato y una historia del plato, en la que se vea todo el trabajo, queremos un menú espectacular”.

También aquí: “Competir no tenía sentido”: Miss Noruega denunció manipulación en la elección de Fátima Bosch como Miss Universe 2025

El reto exigía no solo técnica impecable, sino coherencia entre cada preparación. Para ello, las participantes contaron con un tiempo estrictamente medido:

60 minutos de mise en place

de mise en place 30 minutos para la entrada

para la entrada 30 minutos para el plato fuerte

para el plato fuerte 30 minutos para el postre

Valentina Taguado expresó su tensión frente al desafío: “Esto es una maratón y no está nada fácil, pero nada fácil”.

En otras noticias: Fallece exparticipante del Miss Universo: fue actriz de terror y Miss México

Con la tensión en su punto más alto, familiares, exconcursantes y cámaras siguieron cada paso. Pero aún faltan capítulos para definir quién será la ganadora: según el calendario oficial del Canal RCN, el duelo final continuará este martes 25 de noviembre, en el que se revelará el nombre de la campeona.