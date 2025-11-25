Los colombianos Kelly Ríos ‘Guajira’, Óscar Muñoz ‘Olímpico’ y Johanna Gómez ‘La Flaca’, forman parte de los nuevos doce integrantes que se unieron a la décima edición de Exatlón Estados Unidos.

El programa iniciará el martes 2 de diciembre y será transmitido por Telemundo. En total serán 20 participantes, quienes formarán parte de los equipos Rojo y Azul.

Instagram exatlonestadosunidos Los colombianos Kelly Ríos ‘Guajira’, Óscar Muñoz ‘Olímpico’ y Johanna Gómez ‘La Flaca’ en el Exatlón Estados Unidos.

El premio será en efectivo de $200,000 para un hombre y una mujer al final de la competencia. Estará bajo la conducción de Frederik Oldenburg y promete darles a los televidentes emociones intensas y desafíos.

Exatlón Estados Unidos es la competencia deportiva más longeva y ha reunido a más de 200 competidores desde su inicio y ha otorgado más de $6 millones entre premios y recompensas.

Asimismo, es producido por AcunMedya para Telemundo bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, junto con Luciano Cardinali como productor ejecutivo.

Además de Telemundo también podrá ver las actuaciones de los colombianos a través del App de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store, o visitando ExatlonEU.com y el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento. Además, los episodios también estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Óscar Muñoz, el recordado ‘Olímpico’, en el Exatlón Estados Unidos

Olímpico, de Ariguaní, Magdalena, es medallista olímpico de Taekwondo en Londres 2012 y referente del deporte colombiano. Su historia de superación lo convierte en uno de los nombres más esperados del casting. Participó en tres ocasiones: 2018 que fue ganador, 2021 y 2024. También fue invitado en la edición de 2022.

Instagram oscarmunoz1993 Óscar Muñoz, el recordado ‘Olímpico’, en el Exatlón Estados Unidos

Kelly Ríos, ‘Guajira’ espera ganarse el Exatlón Estados Unidos

Abogada, atleta e influencer fitness, de Dibulla, La Guajira. Campeona en competencias deportivas y elegida “Mejor Atleta Influencer del Año” en 2023. Fama y disciplina al servicio del equipo. Participó en dos ediciones del programa Desafío: The Box. En su primera participación en 2023, fue subcampeona, llegando a la final. Y en 2024, fue refuerzo de Kevyn, con quien se convirtió en campeona de esa edición.

Instagram kellyrios27 Kelly Ríos, ‘Guajira’ espera ganarse el Exatlón Estados Unidos

Johanna Gómez ‘La Flaca’ quiere mostrar su talento en el Exatlón Estados Unidos

Johanna Gómez ‘La Flaca’ es de Medellín, atleta versátil, con experiencia en voleibol, atletismo y fútbol. Emprendedora y líder nata, llega decidida a demostrar que los límites están para romperse. Estuvo en el Desafío The Box 2023.