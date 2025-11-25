Diana Giraldo permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá desde noviembre de 2013, cuando fue condenada a 26 años y 8 meses por el delito de secuestro extorsivo, caso en el que se vio involucrada junto con su entonces esposo en medio de un conflicto personal que terminó en los estrados judiciales.

Lea más: Barranquilla abraza las nuevas ideas del diseño interior

A pesar de su situación, Giraldo asegura que, dentro del penal, ha seguido de cerca la carrera de alguien a quien considera un apoyo emocional, su prima, la reconocida cantante Karol G. La artista la visitó hace algunos años durante una actividad musical que realizó en el reclusorio, un momento que, según contó, nunca olvidará.

En 2022, cuando la intérprete paisa ofreció un concierto para las internas del Buen Pastor, llegó con su característico cabello azul de aquel entonces. El evento, pensado para llevar un mensaje de ánimo, incluyó fotografías, autógrafos y un acercamiento directo con las reclusas. Entre ellas estaba Diana, quien en ese momento atravesaba una fuerte depresión por su proceso judicial.

En centrevista con el pódcast Conducta Delectiva, Giraldo manifestó que durante su infancia tuvo una relación cercana con Karol G, ya que pasaba temporadas en Medellín y compartían reuniones familiares.

“Mi relación con ella de niña fue muy cercana porque yo viajaba mucho de Chocó a Medellín en las vacaciones. Nos encontrábamos en las reuniones familiares, en la finca, iba a dormir en la casa de ellas”.

Ver más: Final de MasterChef Celebrity: así se definieron los ganadores de las medallas y la última eliminación

Sin embargo, confesó que durante años prefirió no revelar su parentesco, temiendo que su situación legal pudiera afectar la imagen de la cantante.

Aquel día de 2022, al verla de espaldas, intentó llamarla sin éxito. Lo que no esperaba era que la artista, al identificarla, reaccionara con emoción, “¡ay mi prima, qué chimba, mi prima!”.

“Yo la veía de espaldas, con su cabello azul, yo empiezo a llamarla y ella no me miraba. Eso me dio tristeza. Detrás venía Karol y ella ve que Jess se detiene en un patio y no entiende nada, entonces Caro se detiene, me ve y dice: ¡ay mi prima, qué chimba, mi prima! nos abrazamos a través de la reja y se fueron porque ella venía a dar un concierto”.

Para Diana, ese gesto fue la prueba de que su prima no ha perdido la esencia pese a la fama y manifestó que su éxito es gracias a ese “gran corazón”.

Lea también: ‘Better Late Than Never’, el nuevo disco de Romeo Santos, saldrá este viernes

El caso que llevó a Diana a prisión

Giraldo explicó que la situación comenzó cuando su exesposo descubrió que ella sostenía una relación extramarital con su jefe. A partir de ese momento, afirma, él adoptó una actitud de “agresivo” y la “obligó” para que coordinara un encuentro con el hombre en Bogotá. Esa reunión terminó convirtiéndose en una retención que se prolongó durante tres días.

Diana sostiene que tanto ella como su exesposo actuaron impulsados por el miedo a una posible reacción del jefe. Con el paso del tiempo, asegura, lograron dialogar sobre lo ocurrido y, de manera inesperada, ella terminó retomando la relación con su pareja.

Sin embargo, las autoridades ya tenían intervenidas las cuentas y, poco después, la pareja fue capturada y enviada a prisión, enfrentando cargos por secuestro extorsivo.