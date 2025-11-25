La actriz de doblaje Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció a los 65 años, de un infarto.

Cuando se conoció la noticia de su muerte se conoció que llevaba varios meses separada del locutor Jorge Alberto Aguilera, padre de sus hijas menores, Chiara y Michelle.

La periodista Matilde Obregón compartió que Aguilera le había mencionado la separación durante una entrevista reciente que aún no ha sido publicada. Según relató la comunicadora, el locutor, recordado por su participación en En Familia… con Chabelo, habló bien sobre su familia, su trayectoria y su vínculo con Gabriela Michel.

Facebook Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel

Asimismo, la comunicadora explicó que Aguilera fue discreto, pero sí le confirmó que la relación había terminado en buenos términos. “Me contó que él y Gabriela se tenían un cariño profundo, que seguían siendo grandes amigos, pero que cada uno vivía por su lado”, señaló.

También destacó que el locutor expresó un gran afecto por Aislinn Derbez, a quien describió como “una mujer admirable”.

Facebook gabriela.michel.583 Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció en México

Y es que Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel se conocieron en los tiempos en que ambos formaban parte del equipo de XETU, aunque su relación se consolidó años después, cuando coincidieron nuevamente en En Familia… con Chabelo. Fue ahí donde retomaron el contacto, fortalecieron su vínculo y finalmente contrajeron matrimonio cuando Aislinn Derbez aún era una niña.

¿Quién fue Gabriela Michel?

Gabriela Michel trabajó como actriz de doblaje en ‘Cuentos que no son cuento’ (2008), donde dio vida a Donna Hynde, así como en la segunda y tercera entrega de Santa Cláusula (2006 y 2007) y en la saga animada de Tinker Bell, donde interpretó a la Reina Clarion.

ANDI Gabriela Michel falleció a los 65 años

Su primer matrimonio fue con Eugenio Derbez, con quien contrajo nupcias tras siete años de noviazgo y permaneció casada hasta 1987.

De ellos nació Aislinn Derbez, quien ha seguido los pasos de sus padres en la actuación y se ha consolidado como creadora de contenido, además de conducir el pódcast La Magia del Caos.

Mensaje de Aislinn Derbez tras la muerte de su madre Gabriela Michel