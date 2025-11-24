Catherine Siachoque lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos junto a su esposo, el actor y productor Miguel Varoni.

Allí ha construido una sólida carrera y una comunidad de seguidores que siguen cada paso de su vida profesional.

En una reciente conversación para Suso’s Show, Siachoque sorprendió al revelar que hace varios años optó por congelar sus óvulos. La actriz explicó que tomó esta decisión pensando en que, si en algún momento deseaba convertirse en madre, tendría la posibilidad de hacerlo sin la presión del tiempo.

Redes sci Catherine Siachoque y Miguel Varoni el día de su boda

“Ahí están, congelados. Según la ley de Estados Unidos, puedo usarlos hasta los 56 años, pero no es algo en lo que piense constantemente”, comentó.

Aun así, dejó claro que la maternidad nunca ha sido un objetivo prioritario en su vida. Para ella, la felicidad no se mide por cumplir un mismo modelo familiar, sino por las elecciones que cada persona hace.

Catherine Siachoque y su esposo Miguel Varoni

“Cada quien encuentra su felicidad como quiere: algunos teniendo varios hijos, otros viviendo con su pareja o dedicándose a cuidar a sus padres”, reflexionó.

Desde que inició su relación con Miguel Varoni, ambos han sido conscientes de que un hijo no define la solidez de una pareja. “Estamos juntos porque nos amamos, no porque deba haber un bebé de por medio”, ha dicho en otras oportunidades.

Siachoque también confesó que, aunque no sueña con ser madre, en el pasado intentaron dar el paso. En una entrevista con People, contó que se sometió a un tratamiento de fertilidad, un proceso que describe como emocionalmente complejo. “Lo hice y no es un tema fácil”, recordó. Tras aquel intento, decidió no insistir más y enfocarse en su bienestar personal y en su carrera.