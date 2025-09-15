La actriz Catherine Siachoque que vive en Estados Unidos hace poco estuvo en Colombia hablando detalles de su relación con Miguel Varoni, con quien va a cumplir más de 27 años de casados.

En entrevista para ‘La red’ Siachoque contó que Varoni y ella se enamoraron durante el rodaje de la icónica novela ‘Las Juanas’, donde ella interpretaba a Juana Caridad Galante, la hermana más religiosa e inocente de las cinco protagonistas.

Mientras que, Miguel Varoni interpretó a Manuel Francisco Cuadrado. Allí surgió el amor que con tanta dedicación ha durado hasta estos tiempos, llevando a consolidarse como una de las parejas más estables del espectáculo.

Asimismo, Catherine habló del día de su boda y cómo se arrepiente de no haberse maquillado. “Ese día yo no sé en qué estaba pensando y decidí que no me quería maquillar. Yo como: ‘No, es que voy a parecer una señora, no quiero, no quiero’. Medio me eché unas cositas, me agarré el pelo como si fuera a clase de ballet”.

Y es que Siachoque no se quiso maquillar porque creía que se vería como una señora. Además, tampoco eligió un vestido muy pomposo, pues le prometía a su suegra que el vestido no iba a llevar nada de pedrería.

Redes sci Catherine Siachoque y Miguel Varoni el día de su boda

“Si pudiera devolver el tiempo, estaría mucho más engalanada. Alfredo Barraza, que hizo mi vestido, quería un vestido como de diva... dorado, como con unas cosas con piedras. Pero yo le había prometido a mi suegra que mi vestido no iba a tener ni una pepita. Yo dije que quería uno así como el de La bella y la bestia, que estuviera como en el jardín. Me pusieron unas hojitas con mis camelias y listo”, explicó.

Igualmente, cuenta que al ver las fotos de su matrimonio se arrepiente porque “parece como si estuviera haciendo su primera comunión”.