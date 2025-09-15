La actriz mexicana de origen cubano Tara Parra falleció el pasado viernes 12 de septiembre, a los 93 años.

Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de su cuenta en Instagram. Le dedicaron un sentido mensaje: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra. Nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. QEPD”.

Asimismo, su hija, la también actriz Kenia Gascón, publicó un mensaje para su madre por medio de su cuenta en Instagram, acompañado de una fotografía.

Facebook La hija de Tara Parra anunció su muerte

“Mi amada madre, la actriz Tara Parra, finalmente falleció ayer. Es muy dolorosa su partida a pesar de saber que fui muy afortunada por tenerla tantos años. Uno siempre quiere más. Quería que fuera inmortal. Te amo Mamá”, escribió.

¿Quién fue Tara Parra?

Tara Parra fue una actriz nacida en La Habana, Cuba, pero estuvo casi toda su vida en México. A los 14 años debutó en teatro con la obra Rosalba y los llaveros, dirigida por Salvador Novo.

Igualmente, formó parte de la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. Es recordada por su personaje de ‘Beba’, abuela de la protagonista ‘Charlie’, de la serie ‘Soy tu fan’.

Su última participación en las pantallas fue en la serie de Netflix ‘La casa de las flores’. También hacia unos cortos de comedia junto a su hija que difundían por redes sociales.

“Por respeto a ella dejaremos de transmitir la serie y en su lugar transmitiré un homenaje que le hice hace ya varios años. Gracias por su comprensión y su apoyo. Ustedes fueron parte de la gran felicidad que mi madre vivió en estos últimos años”, expresó la actriz.