La segunda entrega de ‘Wicked’ arrasa en taquilla este fin de semana con una recaudación de 226 millones de dólares en todo el mundo y 150 millones para Estados Unidos, según datos de la web Box Office Mojo.

Esta recaudación marca un récord para una adaptación de Broadway en el cine, según señala Variety, y supera al estreno de la primera entrega de la saga, que en 2024 recaudó 112 millones de dólares en Estados Unidos y 164 en todo el mundo.

Ambos estrenos se han producido en el marco del fin de semana de Acción de Gracias, en Estados Unidos, uno de los más taquilleros del año.

El estreno se encuentra por encima de la nueva entrega de ‘Lilo & Stitch’ en mayo (con 146 millones de dólares en Estados Unidos), pero por debajo de ‘A Minecraft Movie’ con 162 millones.

‘Wicked: For Good’ ha dado un impulso a la taquilla, que ha estado por debajo de la media las últimas semanas y a la espera de la llegada de “Zootopia 2” de Disney y “Avatar: Fuego y Ceniza”, que ayudarán a cerrar el año con una recaudación en EEUU un 3% por encima de la de 2024, según el medio de Estados Unidos.

El listado de películas más taquilleras se completa con: ‘Now you see me, now you don’t’, que suma 9,1 millones de dólares en su segundo fin de semana -un 56% menos que en su estreno-, seguida de ‘Predator: Badlands’-6.3 millones de dólares-, ‘The Running Man’ -5.8 millones de dólares- y ‘Rental Family’ con 3,3 millones de dólares.

