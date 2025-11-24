La recta final de MasterChef Celebrity 2025 llevó a las celebridades a La Guajira, donde cocinar se les hizo realmente difícil por el calor intenso y las ráfagas de viento.

Aunado a eso los chefs no están perdonando ningún error por estar en la semifinal. En medio de estas condiciones extremas se definieron las cuatro mujeres que disputarán el premio.

Después de tres retos seguidos y muchas emociones, los chefs anunciaron a las participantes que avanzaron a la gran final: Carolina, Alejandra, Violeta y Valentina.

El segundo reto de la semifinal comenzó con un sorteo que repartió platos clásicos de alta dificultad, cada uno con su propio tipo de estrés. Las participantes trabajaron en pareja junto a exparticipantes y tuvieron solo 75 minutos para lograr resultados impecables.

Los equipos quedaron: Carolina y Andrea: Langosta Thermidor; Valentina y Valeria: Croquembouche; Alejandra y Caterin: Baked Alaska; Michelle y David: Beef Wellington y Violeta y LuisFer: Brazo de reina.

Pero la preparación no fue fácil porque el viento hizo volar utensilios, la arena se coló donde no debía y cada cocinera tuvo que adaptarse como pudo.

Carolina entregó una langosta llamada “Maleiwa”, bien cocinada aunque sin casi sal. Michelle sufrió con el clásico Wellington: su hojaldre nunca levantó y el plato quedó a medio camino.

Por su parte, Violeta presentó “Reina Wayúu”, un brazo de reina impecable. Alejandra brilló con su Baked Alaska, aunque los chefs pidieron más helado. Y, Valentina logró la altura del Croquembouche, pero tuvo problemas con el caramelo y la crema.

Para la última prueba de eliminación, cada participante debía cocinar un plato pensado específicamente para el paladar de cada chef.

Michelle Rouillard eliminada de MasterChef Celebrity

Después de deliberar los chefs eliminaron a Michelle Rouillard, actriz, exreina y astróloga. Aunque fue una de las favoritas del público y demostró crecimiento en la cocina, sus errores pesaron más que sus aciertos en esta etapa crítica.

¿Cuándo será la final de MasterChef Celebrity 2025?

La gran final será el martes 25 de noviembre, en medio de la celebración por los 10 años del formato en Colombia. Las finalistas deberán construir un menú completo, entrada, fuerte y postre, que convencerá a los jueces.

Estos han sido los ganadores de MasterChef Celebrity Colombia