Un curioso episodio captado en cámara en Jiangsu, China, se convirtió en uno de los videos más virales en redes sociales.

Una habitante de la zona grabó el momento exacto en que un perro, asomado desde la ventana de un tercer piso, decidió lanzarse al vacío mientras en la calle se escuchaban varios ladridos.

Los gritos de sorpresa de la mujer que registró la escena contribuyeron a que el clip se viralizara rápidamente.

En la grabación se ve al animal observando hacia abajo antes de dar el salto. Contra toda lógica, tras caer desde esa altura, el perro se incorpora de inmediato, mueve la cola con evidente entusiasmo y sale corriendo hacia el origen de los ladridos.

El comportamiento del perro, aparentemente motivado por un intento de unirse al “juego” de otros perros, generó una oleada de humor en redes sociales. Muchos usuarios lo bautizaron como el “perro volador”, acompañando el apodo con memes y comentarios jocosos sobre su sorprendente resistencia.

#Viral ¡Vivo de milagro! Perrito saltó de un tercer piso en China porque quería jugar en arena y se hizo viral en redes sociales. El insólito episodio ocurrió en Jiangsu y fue registrado por una residente del sector. En el clip se escuchan los gritos de asombro de quien graba en… pic.twitter.com/elKEyyJnbo — Última Hora Col (@ultimahoracol_) November 25, 2025

Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Varios internautas expresaron dudas sobre la veracidad del video, comparando la situación con la agilidad de los gatos y cuestionando cómo un perro podría salir ileso de una caída semejante.

La grabación, de baja calidad, parece provenir de un teléfono móvil o un equipo modesto, detalle que no aclara si el episodio es completamente real o es inteligencia artificial.