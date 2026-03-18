La generadora de contenido Paula Galindo, más conocido en redes sociales como ‘Pautips’ angustió a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente en la cocina. Y es que por estos días ha compartido cómo avanza su preparación para afrontar el reality ‘MasterChef Celebrity’, que se estrenará cuando finalice la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’.

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La ‘influencer’, especialista en compartir trucos de belleza y moda, contó que ha alternado la grabación de sus videos con las clases de gastronomía, pues busca llegar muy bien preparada al concurso.

De acuerdo con Galindo, su jornada inicia desde bien temprano – mucho antes que salga el Sol – para dedicar horas al gimnasio y la grabación de sus videos. Luego ocupa un espacio para estudiar con un Chef. Además, reveló que es ella quien se maquilla y pena para cada episodio del programa de cocina.

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“Me quemé la cara con aceite”

A través de las plataformas digitales, ‘Pautips’ contó que durante una prueba en el programa sufrió un accidente. Explicó que había quemado su rostro y brazo con aceite caliente.

Por medio de una historia publicada desde su cuenta de Instagram, la bogotana expuso: “me quemé la cara con aceite”. El post estuvo acompañado por una fotografía en la que se podía ver una ampolla en la parte baja de una de sus mejillas.

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“Se me estalló algo en el fogón, me cayó en el rostro y brazos. “Gracias a Dios no pasó a mayores”, dijo Galindo.

La lista de participantes que estarán en MasterChef Celebrity

La cocina de Masterchef Celebrity abrió nuevamente sus puertas para recibir al grupo de participantes que dejarán atrás por unos meses sus roles como actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido para enfrentarse a las exigentes pruebas del reality de cocina más famoso del mundo.

Este año, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, juzgarán las preparaciones del grupo de famosos que decidió dar el sí a la invitación para hacer parte de esta competencia.

Por supuesto, la anfitriona de esta cocina y presentadora del formato, Claudia Bahamón, fue la encargada de recibir a los participantes de esta octava temporada de MasterChef Celebrity.

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Dentro del grupo de aspirantes al título al mejor cocinero de los famosos de Colombia aparecen influencers, actores, humoristas y presentadores, quienes llegan dispuestas a conquistar paladares.

El grupo de cocineros de este 2026 está conformado por:

1. Angélica Blandón – Actriz

2. Emiro Navarro – Creador de Contenido

3. Emmanuel Restrepo – Actor

4. Hugo Gómez – Actor

5. Iván Marín – Comediante, actor y escritor

6. Jimmy Vásquez – Actor

7. Julieta Piñeres – Periodista y Presentadora

8. Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido

9. Marcela Carvajal – Actriz

10. Martha Restrepo – Actriz

11. Milena López – Presentadora y empresaria

12. Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador

13. Tuto Patiño – Actor

14. Sebastián Vega – Actor

15. Verónica Orozco – Actriz y cantante

16. Víctor Tarazona – Actor

17. Luciano D’Alessandro – Actor

18. Luisa Vergara – Actriz y comediante

19. Mariana Mozo – Actriz

20. Diana Mina – Presentadora y periodista

21. Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor

22. Robert Farah – Tenista Profesional

23. Pautips – Creadora de Contenido

24. Virgina Lizcano - Comediante