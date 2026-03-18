La industria de la música colombiana se prepara para vivirá uno de los momentos más importantes con los Premios Nuestra Tierra 2026. Justamente, este martes se conoció la lista oficial de nominados para esta nueva edición de los premios en que se celebra lo mejor de la música hecha por artistas locales dentro y fuera del país.

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En medio de una gala realizada en las instalaciones del Cumbia House en Bogotá, Sandra Bohórquez y Mateo Ramírez revelaron la lista de nominados, así como la fecha en que se realizará la premiación oficial.

¿Cuándo son los Premios Nuestra Tierra 2026 y dónde verlo?

Los fanáticos podrán disfrutar de la gran gala de premiación el próximo 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá y será transmitida en directo a través de la App de Canal RCN.

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Esta ceremonia promete reunir a las principales figuras de la industria musical del país y sorprender al público con momentos especiales.

Los más nominados

Para esta edición, las nominaciones son lideradas por el artista Beéle, quien encabeza la lista con 18 nominaciones, seguido por Ryan Castro con 17, Kapo con 13 y Duplat con 7.

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Entre los nominados también destacan artistas y agrupaciones como Morat, Karol G, Aria Vega, Shakira y Carlos Vives, entre otros.

¿Cómo votar por su artista favorito?

El público podrá votar por sus artistas favoritos en cada categoría a partir del 26 de marzo a través de la página oficial www.premiosnuestratierra.com.

La lista completa de nominados

CATEGORÍA GLOBAL

Mejor Artista Global

Ryan Castro

Karol G

Shakira

Maluma

J Balvin

Kapo

Beéle

Mejor Canción Global

La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

Ba Ba Bad remix – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal

Papasito – Karol G

La plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums

No tiene sentido – Beéle

CATEGORÍA GENERAL

Mejor Artista Nuestra Tierra del Año

Blessd

Andrés Cepeda

Juliana

Yeison Jiménez

Bomba Estéreo

Ela Taubert

Carlos Vives

Kapo

Silvestre Dangond

Manuel Turizo

Mejor Canción/Composición del Año

Pelirroja – Sebastián Yatra

Dulce y amarga – Duplat, Andrés Cepeda

Aprendí – Nanpa Básico

Me toca a mí – Morat, Camilo

Si te pillara – Beéle

Volver – Piso 21, Marc Anthony, Beéle

Río – J Balvin

Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano

Bronceador – Maluma

500 – Carlos Vives y varios artistas

Mejor Artista Revelación

Sebasxxss

Brokix

Jhay P

Manuel Lizarazo

Kris R

Aria Vega

María Fuell

Martín Elías Jr

Emilio Cabra

Hamilton

Mejor Productor del Año

Gangsta

Sog

Prodmonja

Los Money Makers

Georgy Parra Salvaje

Ovy on the Drums

Duplat

Juan Pablo Vega

The Prodigiez

Juan “El Profe” Fonseca

Keityn

Sebastián Avilés

Mejor Álbum del Año

Sendé – Ryan Castro

Respuestas a las 11:11 – Ela Taubert

Ya es mañana – Morat

Milagro – Sebastián Yatra

Bogotá – Andrés Cepeda

Dulce y amarga – Duplat

La Pista – Juliana

Borondo – Beéle

El último baile – Silvestre Dangond

Un verano en Caliyork – Junior Zamora

30 años “La tierra del olvido” – Carlos Vives

Uno más uno – Maca y Gero

CATEGORÍA URBANA

Mejor Artista Urbano

Ryan Castro

Beéle

Feid

Kris R

Blessd

J Balvin

Maluma

Kapo

Hamilton

Nanpa Básico

Mejor Canción Urbana

Se lo juro mor – Feid

Río – J Balvin

Quiero + – Greeicy

Muévelo – Kali Uchis

Muñeca de urba – Kris R

Guaia – Reykon

Guayabo – Alkilados

Ghosteo – Lalo Ebratt

Ojalá – Ryan Castro

Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque

Mejor Colaboración Urbana

Verano rosa – Karol G, Feid

La plena – W Sound, Ovy on the Drums, Beéle

Como oreo – Blessd y otros

Yogurcito remix – Blessd y varios

La Villa – Ryan Castro, Kapo

Yo y tú – Ovy on the Drums, Beéle, Quevedo

Un polvito + – Maluma, Maisak

CATEGORÍA AFROBEAT

Mejor Artista Afrobeat

Beéle

Aria Vega

Altafulla

Hamilton

Zaider

Kapo

Jossman

Yera

Juan Duque

Junior Zamora

Mejor Canción Afrobeat

La Villa – Ryan Castro

Mi Refe – Beéle

Agua e Panela – Aria Vega

Top Diesel – Beéle

Mi Reina – Hamilton

No tiene sentido – Beéle

Sagitario – Junior Zamora

Korasong – Kapo

Volver a verte – Zaider

🎶 CATEGORÍA POP

Mejor Artista Pop Femenina

Ela Taubert

Annasofia

Sofía Castro

Juliana

Natalia Natalia

Laura Maré

Antonia Jones

Susana Cala

Laura Pérez

Greeicy

Mejor Artista Pop Masculino

Sebastián Yatra

Andrés Cepeda

Manuel Medrano

Manú

Manuel Lizarazo

Duplat

Santiago Cruz

Camilo

Andrey Serrano

Alejandro Santamaria

Mejor Dúo o Grupo Pop

Timo

Cali y el Dandee

Piso 21

Maca y Gero

Morat

Alkilados

Monsieur Periné

Oh’laville

Mejor Canción Pop

Pelirroja – Sebastián Yatra

No supiste cuidarnos – Ela Taubert

Humo – Annasofia

Vino Rosé – Timo

Dos veces – Natalia Natalia

Aviones de papel – Susana Cala

Ojalá – Laura Maré

Bonita – Manuel Lizarazo

Empezar de Cero – Manú

Primera Vez – Opa!, Juliana

CATEGORÍA POPULAR

Mejor Artista Popular

Yeison Jiménez

Nico Hernández

Pipe Bueno

Jessi Uribe

Paola Jara

Francy

Mejor Canción Popular

Mi Fortuna – Ryan Castro

Me enamoré – Nico Hernández

Se acabó – Yeison Jiménez

Destino Final – Yeison Jiménez

Entre tres – Arelys Henao y otras

La Fórmula – Luis Alfonso

OTRAS CATEGORÍAS

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