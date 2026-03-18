La industria de la música colombiana se prepara para vivirá uno de los momentos más importantes con los Premios Nuestra Tierra 2026. Justamente, este martes se conoció la lista oficial de nominados para esta nueva edición de los premios en que se celebra lo mejor de la música hecha por artistas locales dentro y fuera del país.
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En medio de una gala realizada en las instalaciones del Cumbia House en Bogotá, Sandra Bohórquez y Mateo Ramírez revelaron la lista de nominados, así como la fecha en que se realizará la premiación oficial.
¿Cuándo son los Premios Nuestra Tierra 2026 y dónde verlo?
Los fanáticos podrán disfrutar de la gran gala de premiación el próximo 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá y será transmitida en directo a través de la App de Canal RCN.
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Esta ceremonia promete reunir a las principales figuras de la industria musical del país y sorprender al público con momentos especiales.
Los más nominados
Para esta edición, las nominaciones son lideradas por el artista Beéle, quien encabeza la lista con 18 nominaciones, seguido por Ryan Castro con 17, Kapo con 13 y Duplat con 7.
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Entre los nominados también destacan artistas y agrupaciones como Morat, Karol G, Aria Vega, Shakira y Carlos Vives, entre otros.
¿Cómo votar por su artista favorito?
El público podrá votar por sus artistas favoritos en cada categoría a partir del 26 de marzo a través de la página oficial www.premiosnuestratierra.com.
La lista completa de nominados
CATEGORÍA GLOBAL
Mejor Artista Global
- Ryan Castro
- Karol G
- Shakira
- Maluma
- J Balvin
- Kapo
- Beéle
Mejor Canción Global
- La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- Ba Ba Bad remix – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal
- Papasito – Karol G
- La plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums
- No tiene sentido – Beéle
CATEGORÍA GENERAL
Mejor Artista Nuestra Tierra del Año
- Blessd
- Andrés Cepeda
- Juliana
- Yeison Jiménez
- Bomba Estéreo
- Ela Taubert
- Carlos Vives
- Kapo
- Silvestre Dangond
- Manuel Turizo
Mejor Canción/Composición del Año
- Pelirroja – Sebastián Yatra
- Dulce y amarga – Duplat, Andrés Cepeda
- Aprendí – Nanpa Básico
- Me toca a mí – Morat, Camilo
- Si te pillara – Beéle
- Volver – Piso 21, Marc Anthony, Beéle
- Río – J Balvin
- Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano
- Bronceador – Maluma
- 500 – Carlos Vives y varios artistas
Mejor Artista Revelación
- Sebasxxss
- Brokix
- Jhay P
- Manuel Lizarazo
- Kris R
- Aria Vega
- María Fuell
- Martín Elías Jr
- Emilio Cabra
- Hamilton
Mejor Productor del Año
- Gangsta
- Sog
- Prodmonja
- Los Money Makers
- Georgy Parra Salvaje
- Ovy on the Drums
- Duplat
- Juan Pablo Vega
- The Prodigiez
- Juan “El Profe” Fonseca
- Keityn
- Sebastián Avilés
Mejor Álbum del Año
- Sendé – Ryan Castro
- Respuestas a las 11:11 – Ela Taubert
- Ya es mañana – Morat
- Milagro – Sebastián Yatra
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Dulce y amarga – Duplat
- La Pista – Juliana
- Borondo – Beéle
- El último baile – Silvestre Dangond
- Un verano en Caliyork – Junior Zamora
- 30 años “La tierra del olvido” – Carlos Vives
- Uno más uno – Maca y Gero
CATEGORÍA URBANA
Mejor Artista Urbano
- Ryan Castro
- Beéle
- Feid
- Kris R
- Blessd
- J Balvin
- Maluma
- Kapo
- Hamilton
- Nanpa Básico
- Mejor Canción Urbana
- Se lo juro mor – Feid
- Río – J Balvin
- Quiero + – Greeicy
- Muévelo – Kali Uchis
- Muñeca de urba – Kris R
- Guaia – Reykon
- Guayabo – Alkilados
- Ghosteo – Lalo Ebratt
- Ojalá – Ryan Castro
- Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque
Mejor Colaboración Urbana
- Verano rosa – Karol G, Feid
- La plena – W Sound, Ovy on the Drums, Beéle
- Como oreo – Blessd y otros
- Yogurcito remix – Blessd y varios
- La Villa – Ryan Castro, Kapo
- Yo y tú – Ovy on the Drums, Beéle, Quevedo
- Un polvito + – Maluma, Maisak
CATEGORÍA AFROBEAT
Mejor Artista Afrobeat
- Beéle
- Aria Vega
- Altafulla
- Hamilton
- Zaider
- Kapo
- Jossman
- Yera
- Juan Duque
- Junior Zamora
- Mejor Canción Afrobeat
- La Villa – Ryan Castro
- Mi Refe – Beéle
- Agua e Panela – Aria Vega
- Top Diesel – Beéle
- Mi Reina – Hamilton
- No tiene sentido – Beéle
- Sagitario – Junior Zamora
- Korasong – Kapo
- Volver a verte – Zaider
🎶 CATEGORÍA POP
Mejor Artista Pop Femenina
- Ela Taubert
- Annasofia
- Sofía Castro
- Juliana
- Natalia Natalia
- Laura Maré
- Antonia Jones
- Susana Cala
- Laura Pérez
- Greeicy
Mejor Artista Pop Masculino
- Sebastián Yatra
- Andrés Cepeda
- Manuel Medrano
- Manú
- Manuel Lizarazo
- Duplat
- Santiago Cruz
- Camilo
- Andrey Serrano
- Alejandro Santamaria
- Mejor Dúo o Grupo Pop
- Timo
- Cali y el Dandee
- Piso 21
- Maca y Gero
- Morat
- Alkilados
- Monsieur Periné
- Oh’laville
Mejor Canción Pop
- Pelirroja – Sebastián Yatra
- No supiste cuidarnos – Ela Taubert
- Humo – Annasofia
- Vino Rosé – Timo
- Dos veces – Natalia Natalia
- Aviones de papel – Susana Cala
- Ojalá – Laura Maré
- Bonita – Manuel Lizarazo
- Empezar de Cero – Manú
- Primera Vez – Opa!, Juliana
CATEGORÍA POPULAR
Mejor Artista Popular
- Yeison Jiménez
- Nico Hernández
- Pipe Bueno
- Jessi Uribe
- Paola Jara
- Francy
Mejor Canción Popular
- Mi Fortuna – Ryan Castro
- Me enamoré – Nico Hernández
- Se acabó – Yeison Jiménez
- Destino Final – Yeison Jiménez
- Entre tres – Arelys Henao y otras
- La Fórmula – Luis Alfonso
OTRAS CATEGORÍAS
También se incluyen:
- Vallenato (artistas como Silvestre Dangond, Jorge Celedón)
- Tropical (Grupo Niche, Carlos Vives, Fonseca)
- Folclor (Herencia de Timbiquí, Las Áñez)
- Alternativo/Rock/Indie (Aterciopelados, Diamante Eléctrico)
- Dance/Electrónica
- Video/Concierto