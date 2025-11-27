Nueve años después de conquistar al mundo, Shakira vuelve a poner su sello inconfundible en el universo de Zootopia. Este jueves 27 de noviembre, las salas de cine colombianas recibirán la segunda parte de la cinta animada y la barranquillera no llega sola, pues trae consigo una canción que promete convertirse en el nuevo himno, un papel protagónico como Gazelle y el acompañamiento de sus hijos.

Sí, Sasha y Milan aparecen con sus voces en esta película, como Binkston S. Hopps y Binky M. Hopps, dos de los cientos de hermanos conejitos de Judy Hopps, la protagonista.

“Cuando hice Zootopia 1 eran solo unos bebés. Para Zootopia 2 han visto y presenciado todo el proceso conmigo”, comentó la barranquillera.

Pero el papel de Shakira va mucho más allá de un cameo nostálgico debido a que, junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, la colombiana escribió Zoo, la canción central de la película.

“Queríamos una canción que se sintiera como una celebración gigante de todos estos diferentes tipos de animales, algo que se sintiera como una canción de estadio”, explica Jared Bush, director y guionista de la película, quien además es el director creativo de Walt Disney Animation Studios.

Una secuela monstruosa

Zootopia 2 no es una secuela cualquiera. Es la producción más grande y compleja que Disney Animation ha realizado en su historia. Con 697 miembros en el equipo de producción, 178 personajes únicos (que llegan a 1.850 si se cuentan variaciones de vestuario y pelaje) representando 67 especies diferentes, la película expande el universo de la ciudad animal de maneras que nadie imaginó.

La historia retoma justo donde terminó la primera película. Judy Hopps, la primera policía conejo de Zootopia (con la voz de Ginnifer Goodwin), y Nick Wilde, el zorro estafador convertido en el primer oficial vulpino de la fuerza (Jason Bateman), apenas están aprendiendo a trabajar juntos. Las diferencias entre ambos los llevan incluso a terapia de pareja profesional con la Dra. Fuzzby, un adorable quokka interpretado por Quinta Brunson.

Pero la verdadera sacudida llega cuando Gary De’Snake (con la voz del ganador del Oscar, Ke Huy Quan) aparece en Zootopia. Es la primera serpiente que se ve en la metrópolis animal en 100 años, y su llegada desata el misterio más grande que la ciudad ha enfrentado. Para resolverlo, Judy y Nick deberán infiltrarse en la gala del Zootennial, la fiesta más glamorosa de la ciudad que celebra el centenario de los muros climáticos que hacen posible la convivencia de todos los ecosistemas.

“Si la primera película era sobre convertirse en amigos por primera vez”, reflexiona Byron Howard, codirector de ambas cintas, “esta película es sobre aprender cosas nuevas el uno del otro. Es como cuando nuevos amigos comparten un apartamento y empiezan a descubrir cosas como: ‘Oh, tú no lavas los platos’ y ‘Tú no devuelves las llamadas’”.

Además de Shakira, regresan Idris Elba como el Jefe Bogo, y se suman nombres como Andy Samberg, Patrick Warburton, Fortune Feimster y Danny Trejo. Hay cameos especiales de estrellas de otras películas Disney: Dwayne Johnson y Auli’i Cravalho, Josh Gad, Stephanie Beatriz y Wilmer Valderrama, e incluso Michael J. Fox.