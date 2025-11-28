Lo que durante años se consideró una racha de “mala suerte” para Antioquia en los concursos de belleza quedó atrás.

Catalina Duque, Señorita Colombia, ganó Miss International 2025

Catalina Duque Abréu, Señorita Colombia 2024 y representante del país en Miss Internacional 2025, se coronó campeona del certamen mundial, convirtiéndose en la cuarta colombiana en coronarse.

Desde antes de viajar a Japón, la joven antioqueña tenía claro su propósito. En una entrevista que publicó El Colombiano, aseguró que regresaría con la corona, y así fue.

Llegó el 12 de noviembre, compitió hasta la final del 27, y cumplió su promesa de traerle a Colombia el cuarto título de un concurso centrado en el servicio social y el altruismo.

Y es que antes de conquistar el escenario internacional, Catalina tuvo que derribar su primera gran barrera que era ganar para Antioquia el título de Señorita Colombia, pues su departamento, reconocido por enviar candidatas destacadas al Concurso Nacional de Belleza, no obtenía la corona desde 1996, cuando Claudia Elena Vásquez la ganó.

Desde entonces, solo había logrado virreinas y puestos en la corte real, hasta que Catalina, devolvió el triunfo a su región tras casi tres décadas.

Un año después de obtener el título nacional, Catalina volvió a romper esquemas. No solo se convirtió en la primera Señorita Colombia en ganar Miss Internacional desde que el certamen dejó de enviar a su ganadora a Miss Universo en 2020, sino que también devolvió al país una corona que no se ganaba desde 2004, cuando Jeymmy Paola Vargas obtuvo el título.

Antes de este cambio, la ganadora del Señorita Colombia iba a Miss Universo y la virreina representaba al país en Miss Internacional. Ahora, con la reorganización de franquicias, Miss Universe Colombia bajo la dirección de Natalie Ackermann y el Concurso Nacional de Belleza aún en manos de Raimundo Ángulo, Catalina marca un nuevo capítulo para la representación colombiana en escenarios globales.

¿Quién es Catalina Duque Abréu?

Catalina Duque Abréu tiene 26 años y estudió comunicación social con énfasis en mercadeo digital en la Universidad EAFIT.

Tiene una estatura de 1,80 metros, ojos azules y cabello rubio. El próximo 2 de diciembre regresará al país con la corona.