El ataque a piedra que sufrió el bus de Junior en su camino al estadio Metropolitano Ditaires, de Itagüí, este miércoles, antes del partido contra Atlético Nacional, no fue el único acto de violencia alrededor de este compromiso de la tercera jornada del cuadrangular semifinal A de la Liga II. Un supuesto seguidor de los rojiblancos fue golpeado sin piedad por varios hinchas verdolagas en la tribuna del escenario antioqueño.

Varios videos que circulan en redes sociales muestran a quien sería un fanático de los ‘Tiburones’ infiltrado en la tribuna verde, tratando de escapar del grupo de agresores que le propinaban con saña toda clase de golpes.

Las impactantes y lamentables imágenes han generado polémica, dudas sobre los controles de seguridad y una oleada de comentarios de aficionados de ambos equipos, teniendo en cuenta la histórica rivalidad que existe entre las dos hinchadas.

El cotejo terminó igualado 1-1 y se desarrolló con una restricción total al ingreso de barras organizadas y público general del equipo rojiblanco.

La medida había sido oficializada antes del partido como parte de un plan de prevención de alteraciones del orden público debido al alto nivel de riesgo del compromiso.

El primer video publicado sobre la salvaje agresión fue difundido en la cuenta regional de denuncias ciudadanas @DenunciasAntio2 en la red social X, donde se afirma que el protagonista de las imágenes sería un seguidor rojiblanco ubicado en medio de la tribuna verdolaga.

Las diferentes imágenes que circulan en redes sociales muestran a un hombre joven siendo atacado a puños y patadas de parte de varios fanáticos verdes. La irracionalidad y violencia contra esta persona solo se frenó cuando lo lanzaron desde la tribuna.

Llama la atención que no había ninguna autoridad ni integrantes de la logística procurando evitar lo sucedido. Nunca aparecieron en el acto tratando de detener la cruel y brutal paliza.

Todavía la Policía de Antioquia no ha informado nada sobre lo ocurrido en el escenario itaguiseño y sobre el estado de salud de la persona atacada.