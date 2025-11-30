Un concierto que jamás se borrará de la retina de los espectadores, fue el que protagonizó la noche de este sábado el reguetonero colombiano J Balvin en su natal Medellín.

La figura de la música urbana citó a sus fieles fans la noche de este sábado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín donde estuvo acompañado por más de 25 estrellas nacionales e internacionales que se sumaron a una fiesta sin precedentes.

El Niño de Medellín arribó al escenario deportivo en helicóptero, lo cual de inmediato advirtió a los asistentes que presenciarían un gran show. La capital antioqueña vibró con un montaje 360 que convirtió el escenario en un festival de reguetón y trap, haciendo que más de 44.000 asistentes disfrutaran de un espectáculo que mezcló tecnología, baile y un desfile de artistas difícil de igualar.

El Profe Montoya, un invitado especial

Entre los asistentes se destacó la presencia del profesor Luis Fernando Montoya, técnico campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004, y sobreviviente a un atentado a balas. Este campeón de la vida fue recibido por el propio Balvin en los camerinos. En redes sociales el exentrenador de fútbol expresó su emoción: “Ahora sí se me arregló el día, con esto ya tengo energía”, dijo Balvin en sus redes sociales.

#Viral ¡Gran gesto! J Balvin llevó al profe Luis Fernando Montoya a su concierto en el Atanasio Girardot en Medellín y su gran gesto fue elogiado y aplaudido por miles en redes sociales. Se trata del concierto ‘Hecho en Medellín’ que contará con la presencia del exdirector… pic.twitter.com/aPAvUvVd3B — Última Hora Col (@ultimahoracol_) November 30, 2025

Durante la primera hora, Balvin tomó el control total del estadio con éxitos como Blanco, Qué Más Pues, Con Altura, Que Pretendes, Sigo Extrañándote, además de canciones de su nuevo álbum.

Temas como Poblado, Brillo y Amarillo encendieron al público, acompañado por un cuerpo de 70 bailarines que dio una nueva dimensión visual al show.

La lista de invitados fue tan extensa que por momentos parecía más un festival que un concierto individual.

Por la tarima pasaron artistas como Reykon, Ryan Castro, Lennox, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Kris R, Eladio Carrión, De La Ghetto, Farruko, Yandel, Daddy Yankee, Nio García, Kapo, J Quiles, Ronald El Killa, DJ Snakey muchas otras figuras. En total, más de 25 artistas acompañaron al paisa, generando un ambiente de fiesta ininterrumpida.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó el abrazo entre J Balvin y Maluma. Ambos artistas, arrodillados en el escenario, compartieron lágrimas entre la ovación del estadio.

Más adelante, antes de cantar Río, Balvin se quebró cuando se proyectó un video de Valentina Ferrer y su hijo, quienes no pudieron viajar pero le enviaron un mensaje que conmovió al público.

La sorpresa final fue la aparición de 50 Cent, que prendió el Atanasio Girardot y selló una noche histórica para la música urbana en Colombia. El público respondió con euforia ante una colaboración que pocos esperaban.