Las autoridades encontraron este lunes a los tres soldados que desaparecieron tras los combates del fin de semana contra miembros de una disidencia de las Farc en una zona rural del departamento del Guaviare, en los que murieron un uniformado y otros nueve resultaron heridos.

Lea: La Corte IDH condenó al Estado colombiano por el asesinato del defensor de DD. HH. Jesús Zapata

“Los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados”, detalló el Ejército en un comunicado.

#ComunicaciónOficial | En atención al comunicado emitido previamente sobre los combates registrados en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare, #Guaviare, el @Ejercito_Div4, informa a la opinión pública que:



1. Los tres soldados, quienes se… pic.twitter.com/6L6N1PhrCi — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 23, 2026

Los uniformados desaparecieron tras los enfrentamientos en la vereda Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que lidera alias Calarcá.

Una vez fueron hallados, el Ejército le informó a las familias de los soldados que “estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos”.

Lea: Informe vincularía a Papá Pitufo con el general Salamanca y habría precipitado su salida de la dirección de la Policía

En los combates, entre tanto, murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.

El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas Farc y tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.

Lea: La “empresa familiar” que robó más de $1.500 millones prometiéndoles a sus víctimas falsas ofertas de vivienda

El EMBF, entre tanto, surgió de la ruptura de otra disidencia de las Farc y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados.