Se conoció en las últimas horas un supuesto informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que al parecer vincularía al denominado zar del contrabando, alias Papá Pitufo, con el ex director de la Policía, general William René Salamanca, y que habría precipitado la salida del alto oficial de la dirección de la institución.

Leer también: Ejército reporta tres soldados desaparecidos tras ataque de las disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare

Caracol y W Radio revelaron el documento de 23 páginas que le habría costado el cargo hace poco más de un año al general Salamanca por aparecer presuntamente salpicado en el sonado escándalo de Diego Marín Buitrago.

“El documento de 23 páginas estuvo en poder de la polémica Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de ahí fue puesto en conocimiento del mandatario (Gustavo Petro), dada la gravedad de los señalamientos que ahí se planteaban contra el uniformado. El reporte, que no tiene firma, estaba dirigido al ex ministro de Defensa Iván Velásquez, pero reposaba en la UIAF”, se lee en el reporte periodístico.

El documento indica la supuesta relación familiar y personal del general con dos de los policías que le recibieron plata a alias Papá Pitufo, y pese a ello no fueron apartados de la entidad, aparentemente protegidos por Salamanca.

“Este oficial, refiriéndonos al teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez es de los oficiales más cercanos y que gozan de especial aprecio del señor general William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, tanto así que son parientes por consanguinidad materna (Ramírez), son paisanos, amigos, tal como de manera literal el teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez lo manifestó en repetidas ocasiones”, indica el informe, citado por el medio.

“Sigue en servicio activo (Melo) claramente por el encubrimiento y respaldo de su pariente, amigo y paisano el general Salamanca, quien pese a saber que el teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, reconoció haber recibido y gastado 8 millones de pesos, de mano de uno de los capturados en el ‘caso del bendecido’, no sugirió al Gobierno Nacional el retiro del teniente coronel Abdón Enrique Melo Ramírez, pese a lo que de él ya se sabe”, añade.

Y agrega una supuesta declaración de Melo ante la Fiscalía en la que reconocería haber recibido dinero que sería de Marín.

Salamanca dijo que era un pariente lejano con el que no tenía mayor comunicación, pero según el reporte el entonces director de la Policía le habría dado un empujón para que fuera trasladado a la Policía Fiscal y Aduanera en Pereira.

Agrega la nota que con toda la polémica, llama la atención que el coronel no fue echado de la Policía, sino que salió por retiro voluntario.

“El segundo nombre involucrado es del mayor Peter Nocua, el policía que apareció en un video con el zar del contrabando en Cartagena y quien era conocido como ‘ahijado del general Salamanca’. Nocua, quien según fuentes sigue en la Policía a pesar de haber confesado la comisión de delito, ha rendido declaraciones contradictorias ante la justicia. En una entrevista con agente de control hizo referencia al dinero que presuntamente estaría llegando a Salamanca desde la organización de ‘Pitufo’”, se lee en el medio y, acto seguido, cita el aparte del informe en mención.

Importante: La “empresa familiar” que robó más de $1.500 millones prometiéndoles a sus víctimas falsas ofertas de vivienda

“Día 03 de octubre a través del señor teniente coronel Carlos Oviedo, jefe división control operativo Bogotá encargado, me presenta a través de una aplicación llamada Silent Phone a un supuesto asesor del director general de la Policía Nacional y me indica que el asesor me escribiría con el fin de tener una reunión en privado donde esta persona me indicara la reunión me cita el asesor en el hotel Radisson en Cartagena me indica que va a estar vestido con ropa deportiva y que me espera en la recepción del hotel. Al llegar a ese lugar nos desplazamos hacia las piscinas del hotel en donde esta persona me indica que él tiene muchos contactos y que maneja los listados de los oficiales que quedarían en las divisiones de la Polfa, que esos listados no los maneja palabras textuales ‘ni Puentes ni Sarmiento’, refiriéndose a mi coronel Puentes, director de la Polfa, y a mi mayor Sarmiento, secretario privado. Mientras estamos en esa conversación recibe dos llamadas de dos personas, al parecer coroneles, por motivo a que él los saludó de forma Institucional ‘mi coronel buenas noches Dios y patria’. En esa conversación él me indica que él trabaja para la Policía como contratista de la sala de interceptación y también me indica que el celular lo debo cambiar cada cuatro meses porque pueden chuzar las conversaciones y que él trabaja para el director de la Policía en donde yo mensualmente debía viajar a Bogotá a llevarle un dinero y entregárselo personalmente a él, a lo que yo respondo que como se le ocurre que yo iba a hacer eso, teniendo en cuenta el riesgo que podía tener al viajar con una maleta o caminar con una maleta llena de plata en Bogotá”, se lee.

Pero después, al parecer, Nocua cambió de opinión: “Ambos oficiales, aunque reconocen haber recibido y gastado dineros de dudosa procedencia continúan activos y bajo la protección del general Salamanca, director general de la Policía Nacional, el teniente coronel Melo Ramírez labora actualmente en la Dirección de Educación Policial (Diepo), y el mayor Peter Nocua Henao pese a ser un confeso perpetrador de contrabando sigue laborando en la Dirección de Policía Fiscal y aduanera como analista anti contrabando, que tal esto, entre más delinques mejores cargos tienes, nos deja como conclusión este caso”, concluye el informe citado.