El Ejército Nacional reportó en las últimas horas la desaparición de tres soldados luego del ataque de las disidencias de ‘Calarcá’, en área rural del departamento del Guaviare. Estos ataques ocurrieron durante el fin de semana.

En medio de los enfrentamientos murió un militar y nueve más resultaron heridos, entre ellos dos suboficiales y siete soldados profesionales. La víctima mortal fue identificada como el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba.

La Cuarta División del Ejército señaló que estableció “el posible extravío de tres soldados” tras los enfrentamientos en la vereda Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.

“De manera inmediata fueron activados los protocolos institucionales de búsqueda y localización (...) con el propósito de establecer su ubicación, asegurar su integridad y lograr su pronta recuperación”, agregó la institución.

El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.

El EMBF, entre tanto, surgió de la escisión de otra disidencia de las FARC y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados.