La desaparición de Diana Ospina, de aproximadamente 35 años, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad en Bogotá. La mujer fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero, después de haber salido de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero.

Lea más: Latam reanuda vuelos de Colombia a Venezuela y confirma frecuencias diarias desde abril

Según el testimonio entregado por sus familiares, Diana abandonó el establecimiento en la noche del sábado 21 de febrero con la intención de regresar a su casa en el barrio Santa María del Lago. Aunque en un principio pidió un servicio de transporte por aplicación, optó por cancelarlo y subir a un vehículo particular (un taxi) que se encontraba a las afueras del lugar. Desde entonces, no se volvió a saber de su paradero.

Asimismo, familiares confirmaron al medio Blu Radio que nunca llegó a su vivienda. La casa fue hallada en completo orden, con las luces encendidas y sus mascotas solas en el interior, situación que incrementó la angustia de la familia.

Ante la ausencia de información, los parientes iniciaron su propia búsqueda y lograron ingresar al correo electrónico y a la cuenta de WhatsApp Web de Diana. De acuerdo con la denuncia, la mujer alcanzó a enviar a un amigo un mensaje con las placas del taxi en el que se desplazaba, indicando que estaba próxima a llegar a su destino.

Ver más: Juez ordena a Armando Benedetti retractarse de lo que dijo contra el exministro Luis Felipe Henao

Redes sociales: X

No obstante, el mensaje fue eliminado “para todos” de manera remota, lo que sugiere que alguien más podría haber tenido acceso a su teléfono.

“Después pudimos tener acceso ayer en la noche desde el computador de ella al Hotmail, en donde nos dimos cuenta de que se habían hecho los retiros de Davivienda, en donde habían sacado la cantidad de plata. También pudimos ver que ella tenía abierto el WhatsApp Web. Ahí nos dimos cuenta de que ella mandó la placa supuestamente al amigo”, manifestó la sobrina de Diana.

Por otro lado, los familiares compartieron con el medio una foto del vehículo que, al parecer, abordó Diana antes de desaparecer. En la imagen se distinguen las placas del carro.

Asimismo, se evidenciaron transacciones sospechosas en su cuenta de Davivienda, con retiros de dinero que no contarían con su autorización. Para la familia, estos movimientos podrían estar vinculados a un posible hurto.

Lea también: Robbie Williams llegará por primera vez a Colombia: fecha y precios de boletas

Imagen publicada por Blu Radio.

La preocupación aumentó cuando empezaron a recibir llamadas de carácter extorsivo. En esas comunicaciones, desconocidos piden entre 5 y 10 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de Diana.

De acuerdo con lo manifestado por sus familiares, en medio de la desesperación hicieron un primer desembolso de 2,5 millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido pruebas de supervivencia ni datos concretos que permitan establecer su ubicación.

Finalmente, ante la gravedad de la situación, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó que el Gaula de la Policía asumió la investigación y avanza en la recopilación de evidencias. Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector y trabajan en la reconstrucción del recorrido que hizo el vehículo.

No olvide leer: Registraduría desata polémica: escogió a dos personas invidentes como jurados de votación