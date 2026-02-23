El cantante Robbie Williams se presentará en Colombia por primera vez. El artista británico se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, el próximo 20 de septiembre del 2026 para cautivar a todos sus fanáticos.

Leer más: ‘Cumbres borrascosas’ recauda 151,7 millones de dólares en todo el mundo

Su llegada al país hace parte de la gira de lanzamiento de su nuevo álbum ‘Britpop’, en cual salió a la luz en pasado 16 de enero y alcanzó el primer lugar de las listas de popularidad en Reino Unido.

El disco aclamado por la crítica, el decimotercer álbum de estudio de Robbie, incluye los singles ‘Rocket’, ‘Spies’, ‘Human’, ‘Pretty Face’ y ‘All My Life’, mientras que los artistas invitados que aparecen en el álbum incluyen a Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.

Lea acá: ‘El Rey del Rock’ regresa a lo grande con la banda sonora ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’

La Official Charts Company aseguró que Williams sumó 16 álbumes en el número uno, superando a The Beatles, que tenían 15.

Sobre ‘BRITPOP’, Robbie dijo anteriormente: “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del Britpop y una edad de oro para la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum; Es crudo, hay más guitarras y es un álbum aún más animado e himno de lo habitual. Hay algo de ‘brit’ y ciertamente también algo de ‘pop’ — estoy inmensamente orgulloso de este cuerpo de trabajo y estoy emocionado de que los fans escuchen este álbum.”

Lea también: ‘Merlina’ Temporada 3: Ya inició el rodaje con Winona Ryder en su elenco

Robbie subió al escenario el verano pasado para la gira ‘BRITPOP’ por estadios, con el ícono mundial actuando por todo el Reino Unido, Irlanda y Europa ante más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y 1,2 millones de personas durante toda la gira.

El esperado evento será organizado por Páramo Presenta, que confirmó el concierto a través de sus redes sociales.

Pero Colombia no sé el único país en Latinoamérica, pues el británico también visitará países como Perú, Argentina y Chile.

Lea acá: Lady Noriega recordó el asedio al que la sometió Pablo Escobar: “Decirle no era echárselo de enemigo”

¿Dónde conseguir las boletas para el concierto de Robbie Williams?

Los fanáticos podrán conseguir las entradas al concierto a través de Tuboleta.com. Tenga en cuenta que la preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval arrancará el martes 24 de febrero a partir de las 9:00 a. m.

Para el jueves 26 de febrero iniciará la venta general desde las 10:00 a. m.

No olvide leer: Nicolás Arrieta es el noveno eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: la jornada mantuvo tensión hasta el final

Precios de las boletas

En valor de la boleta más económica está fijada en $289.000 + servicio, también se pueden encontrar en precios como:

Piso 3: $329.000 + servicio

Platea: $439.000 + $79.000

Piso 2: $549.000 + $98.000

Piso 2: $579.000 + $104.000

Tribuna Fan Sur: $899.000 + $161.000