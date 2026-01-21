El cantante británico Robbie Williams ha lanzado por sorpresa su nuevo álbum ‘BRITPOP’, que ya está disponible en Columbia Records.

El disco aclamado por la crítica, el decimotercer álbum de estudio de Robbie, incluye los singles ‘Rocket’, ‘Spies’, ‘Human’, ‘Pretty Face’ y ‘All My Life’, mientras que los artistas invitados que aparecen en el álbum incluyen a Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes (Supergrass), la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow.

La portada del álbum se proyectó en varios lugares emblemáticos de Londres en las primeras horas de la mañana para celebrar el lanzamiento sorpresa.

Robbie dice: “Pensabas que iba a ser entonces... Luego decidimos que no era... y ahora he decidido que es ahora. Damas y caballeros: ‘BRITPOP’ - el álbum.”

Cortesía Robbie Williams estrena su álbum ‘Britpop’.

Sobre ‘BRITPOP’, Robbie dijo anteriormente: “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del Britpop y una edad de oro para la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum; Es crudo, hay más guitarras y es un álbum aún más animado e himno de lo habitual. Hay algo de ‘brit’ y ciertamente también algo de ‘pop’ — estoy inmensamente orgulloso de este cuerpo de trabajo y estoy emocionado de que los fans escuchen este álbum.”

Robbie subió al escenario el verano pasado para la gira ‘BRITPOP’ por estadios, con el ícono mundial actuando por todo el Reino Unido, Irlanda y Europa ante más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y 1,2 millones de personas durante toda la gira.

El mes que viene Robbie ofrecerá una serie especial de conciertos en locales íntimos de Glasgow, Liverpool, Londres y Wolverhampton como parte de la ‘Long 90’s Tour’ en celebración del nuevo disco. En estos conciertos con entradas agotadas tocará su álbum debut, ‘Life Thru A Lens’, y su más reciente, ‘BRITPOP’, completo. Las últimas fechas siguen a su triunfal concierto en el legendario local Dingwalls en Camden, Londres, en octubre del año pasado: el concierto más pequeño de la carrera de Robbie.

Fechas del ‘Long 90’s Tour’

4 de febrero 2026 - Barrowlands Ballroom, Glasgow - SOLD OUT

6 de febrero 2026 - Liverpool Olympia, Liverpool - SOLD OUT

8 de fenrero 2026 - O2 Academy Brixton, London - SOLD OUT

9 de febrero 2026 - Civic Hall, Wolverhampton - SOLD OUT

El arte de tapa de ‘BRITPOP’ es un guiño al título del álbum, que presenta una pintura de uno de los looks más icónicos de Robbie: su atuendo de chándal rojo que llevó para asistir al Festival de Glastonbury en 1995, en pleno apogeo de la era Britpop. ‘BRITPOP’ está disponible en una variedad de formatos, incluyendo CD, CD deluxe, casete, cassette alternativo y digital, mientras que los paquetes firmados también están disponibles por tiempo limitado a través de la tienda oficial de Robbie Williams.