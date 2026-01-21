Carnaval de Barranquilla se toma la ciudad este fin de semana con una extensa y variada agenda de eventos que invitan a barranquilleros y visitantes a vivir la fiesta desde su diversidad de expresiones culturales.

Lea Italia despide a Valentino con una conmovedora capilla ardiente en el corazón de Roma

Del jueves 22 de enero, al domingo 25 de enero, en diferentes puntos de la ciudad, se realizarán grandes actividades para todos los públicos. La programación se inicia con la jornada académica “Pensar en Carnaval: Industria Creativa y Cultural”, en la Galería de la Plaza de La Paz, desde las 8:00 a.m, y continuará el viernes, 23 de enero, con el inicio del Fin de Semana de la Tradición que empieza, a las 10:00 a.m., con el esperado regreso del Semillero del Carnaval de los Niños, un espacio dedicado a las nuevas generaciones, donde niños y jóvenes muestran su proceso artístico y su compromiso con la salvaguarda de las manifestaciones tradicionales y Festival de Danzas Especiales y de Relación, desde las 5:00 p.m.

El Fin de Semana de la Tradición, continuará en la Plaza de la Paz, el sábado 24 de enero, con la segunda jornada de Semilleros a las 10:00 a.m. y a partir de las 3:00 de la tarde, se iniciará la gran Fiesta de Comparsas, donde las más vistosas comparsas del Carnaval darán una muestra de sus coreografías y puestas en escena con las que sorprenderán a los Carnavaleros durante el Carnaval 2026. Este día, paralelamente, comenzará la agenda del Festival de Comedias en el Parque Sagrado Corazón a las 5:00 p.m., destacando el humor y el teatro como uno de los espacios importantes de la fiesta.

Aquí Avión de J Balvin aterrizó en Medellín: ¿hará dueto con Bad Bunny?

El domingo, 25 de enero, desde las 10:00 de la mañana comenzará la Fiesta de Danzas y Cumbias, donde las manifestaciones que exaltan el patrimonio inmaterial del Carnaval se presentarán en la Plaza de la Paz ante el público barranquillero, recordando el valor de quienes, generación tras generación, han mantenido viva la esencia del Carnaval de Barranquilla. También, a las 3:30 p.m. en el Centro Comercial Carnaval, se realizará el primer Paco Paco al Parque, una jornada pensada para la diversión de los niños y las familias.

Con esta amplia y diversa agenda, Carnaval de Barranquilla continúa demostrando que los eventos de la fiesta se viven en todas las localidades para todo tipo de públicos y gustos, llegando a los parques, calles, plazas y escenarios culturales, preparándose, con este abrebocas carnavalero, para el Carnaval de Barranquilla 2026, que se realizará hasta el 17 de febrero.

Además Fundación Gabo abre la convocatoria para la XIV edición de su premio de periodismo