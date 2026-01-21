La gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, de Bad Bunny, llega a Medellín; la ciudad se prepara para una semana histórica en el mundo del reguetón. En medio de esta expectativa, pudo conocerse que el cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, llegó en su avión a la capital antioqueña.

Debido a este movimiento inesperado, seguidores del puertorriqueño especulan un gran dueto entre ambos cantantes, que marcaría la agenda musical del año.

Instagram thekingoflatintrap Bad Bunny y J Balvin cantando juntos en México.

J Balvin, quien reside habitualmente en Nueva York por un acuerdo familiar, realizó un viaje a su tierra natal, y su avión privado fue captado aterrizando el pasado martes 20 de enero, lo que confirma su presencia en el país.

La cuenta especializada en aviación @aviation_skrg documentó el momento en el que el avión privado de J Balvin, un Bombardier Global 6000, con matrícula 9H-JBJ, aterrizaba en una pista del aeropuerto paisa.