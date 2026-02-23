La historia del entretenimiento en Colombia ha estado marcada, en diversas ocasiones, por las sombras de una época violenta en la que figuras públicas se vieron atrapadas en las redes del narcotráfico. Muchos artistas que hoy gozan de gran reconocimiento han tenido que cargar con vivencias dolorosas que solo salen a la luz años después, revelando el alto costo de mantener la integridad en tiempos de conflicto.

Lady Noriega, reconocida por su emblemático papel de ‘Pepita’ en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, ha sido la protagonista de uno de estos relatos tras compartir, en el marco de su participación en el programa La casa de los famosos Colombia, la tragedia que vivió a causa del asedio de Pablo Escobar.

El suceso se remonta a los años posteriores a su participación en el Concurso Nacional de Belleza, momento en el que el líder del cartel de Medellín mostró un insistente interés por conocerla, a pesar de encontrarse recluido en la prisión de “La Catedral”.

La actriz relató que siempre mantuvo una postura firme de rechazo ante cualquier invitación a reuniones o fiestas vinculadas al capo. Esta negativa, según sus propias palabras en una entrevista para el programa ‘Yo, José Gabriel’, representaba un riesgo inminente: “El tema en ese momento era que decirle no a un personaje de esos era echárselo de enemigo”, explicó la artista al interior de la Casa.

Las consecuencias de esta enemistad fueron devastadoras para la vida personal de Noriega. Su entonces prometido, un joven perteneciente a una familia de empresarios de Medellín, fue secuestrado y asesinado junto a su hermano por orden directa de Escobar como represalia ante el rechazo de la actriz.

pasiondegavilanes.fandom.com/ Lady Noriega como Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes.

Lady Noriega recordó con dolor el momento en que recibió la noticia y la amenaza que pesaba sobre los sobrevivientes: “La segunda vez que aparece el nombre de Pablo Escobar en mi vida es para decirnos que habían matado a mi novio y a su hermano y que si estaban muy empeñados en reclamar los dineros que se habían robado íbamos a correr la misma suerte todos los demás”.

Este trágico desenlace no solo terminó con sus planes de matrimonio, sino que forzó a la actriz y a su familia a abandonar la ciudad y el país en un exilio obligado para proteger su integridad física. La legendaria actriz destacó que la reconstrucción de su vida fue un proceso complejo que requirió apoyo profesional. Según compartió, una pregunta clave de su terapeuta sobre qué quería hacer con su vida ahora que el sufrimiento ya no tenía un motivo presente fue el punto de partida para su recuperación emocional.