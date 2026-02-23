Este lunes 23 de febrero, durante las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro pidió excluir elementos como el celular incautado a Day Vásquez.

De acuerdo a los expresado por Alejandro Carranza, abogado de Petro Burgos, el celular de Vásquez no debe ser aceptado en el juicio por ser una prueba ilegalmente obtenida, pues, al no realizarle una audiencia de control posterior, pone entre dicho que Daysuris lo haya entregado de forma voluntaria a la Fiscalía.

“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, explicó Carranza durante la audiencia, que se realizará también martes y miércoles.

La defensa de Nicolás Petro también cuestionó que se acepte informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.

“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, agregó Carranza.

