Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, lanzó una nueva advertencia a través de redes sociales, sugiriendo que aún tiene información guardada y que cuando esta salga a la luz ‘volarán cabezas’.

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“El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas… SIN EXCEPCIONES. Y ese día se está acercando", aseveró Vásquez en su cuenta de X (antes Twitter), el martes 7 de abril.

Sin embargo, este miércoles 8 de abril el perfil de X de Day Vásquez amaneció inactivo, de tal manera que si alguien quiere revisar sus publicaciones se encuentra con un mensaje que indica: "Este post es de una cuenta que ya no existe".

En entrevista con la emisora ‘La FM’, Vásquez denunció este miércoles que se trataría de un hackeo a su cuenta en X. “La contraseña me sale que es incorrecta”, dijo.

Sostuvo que no ha podido tener acceso a su perfil en las últimas horas y que antes de perder por completo el ingreso sucedieron algunas irregularidades con la cuenta: “Ya se me había cerrado varias veces (la sesión) desde temprano”, agregó.

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La publicación de Day se da en medio de las audiencias preparatorias de juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Vásquez es testigo clave en el proceso contra Nicolás Petro, pues fue quien hizo estallar en marzo de 2023 un escándalo al revelar que este había recibido millonarias sumas de dinero de controvertidos políticos y empresarios en medio de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La Fiscalía General de la Nación acusa al primogénito del jefe de Estado de haber recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

El ente acusador asegura que Nicolás Petro “ocultó y encubrió” sumas de hasta 500 millones de pesos entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y Petro.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de su padre, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista ‘Semana’ que el mandatario no lo sabía.

Este caso se suma al otro proceso penal que enfrenta por presuntamente haberse apropiado de 111 millones de pesos entre 2021 y 2022 como parte de su supuesta “gestión” para la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).