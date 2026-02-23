Liliana del Carmen Campos Puello, alias La Madame, quien fue condenada y estuvo cuatro años (2019-2023) en prisión por liderar una red delictiva que explotaba sexualmente a mujeres en sectores turísticos de Cartagena, habló en una reciente entrevista sobre el negocio ilegal que manejó durante años.

La mujer le contó al periodista Rafael Poveda, en el pódcast ‘Más Allá del Silencio’, que alcanzó a “trabajar” con más de tres mil “chicas”.

“No fue en un año ni en dos. Fueron muchos años. Algunas venían, hacían dinero y se retiraban. Otras duraban bastante tiempo. Siempre llegaban más porque el pago era mejor que en cualquier otro lugar”, dijo ‘La Madame’.

Cabe recordar que en 2018, cuando fue capturada Liliana Campos, las autoridades la señalaron de comandar un ejército de jóvenes vinculadas a la prostitución en el sector amurallado de Cartagena, donde todas las noches, sin parar, hay flujo de visitantes del exterior.

Sin embargo, en el pódcast ‘Más Allá del Silencio’, alias La Madame aseguró que nunca tuvo a menores de edad en su negocio.

“Nunca trabajé con menores. Si hubo 250 víctimas, que me digan dónde están. Que aparezcan. A mí me investigaron por todos lados y no pudieron probar eso”, aseveró.

Afirmó que se aseguraba de que ninguna mujer tuviera menos de 18 años porque “pedía cédula, verificaba datos. No iba a permitir que se me filtrara una menor. Eso sí es un delito”.

Asimismo, indicó que es falsa la versión que apunta a que ella tenía nexos con redes extranjeras de explotación sexual. Además, señaló que no captaba mujeres a la fuerza, sino que todas llegaban a ella en busca de trabajo.

“Yo nunca tuve socio. Siempre fui independiente. A mí me pintaron como una monstruo, pero ninguna mujer salió a decir que yo la obligué, añadió.

Sobre su experiencia en las cuatro cárceles que estuvo tras su detención en 2018, alias La Madame confesó que no la pasó bien, además del encierro, por rencillas que tuvo con otras reclusas.

“Mujer operada, bonita y con plata en una cárcel en Colombia sufre”, apuntó.

También aseguró que no volvería a tener un negocio como el que la llevó a prisión. “Jamás volvería a ser madame. Entendí que nací para cosas más grandes. Lo que viví fue una lección demasiado fuerte”.