Durante una visita en la Universidad de Cartagena este lunes, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifestó que las próximas elecciones presidenciales y de Congreso “tienen que ser nítidas y no puede haber ninguna duda” en cuanto a la transparencia del proceso.

El funcionario extendió una invitación a las directivas, docentes y estudiantes de la institución para que lo acompañen en su estrategia Paz Electoral, con la que busca que las elecciones sean libres, transparentes, seguras y que se respeten los resultados que se den en las urnas.

En medio de su encuentro con el rector de la universidad, William Malkún, el procurador sostuvo que la Paz Electoral es una estrategia comunicacional “para decirle a los colombianos que tenemos que defender la democracia y que las elecciones son de los ciudadanos y no de los partidos”.

También recordó que el próximo miércoles estará revisando, junto con el registrador nacional y organismos internacionales, la tecnología empleada para la recopilación y transmisión de los datos electorales.

Por último, Eljach Pacheco invitó a los colombianos a participar en las urnas y a derrotar la abstención: “Vayamos a votar libremente por quien quieran, hay condiciones, salgamos a votar”, enfatizó.

Más temprano, el procurador dio un espaldarazo a lo que viene haciendo el registrador, Hernán Penagos, en lo concerniente al proceso electoral que se avecina en marzo, mayo y posiblemente en junio.

Durante un encuentro con el Consejo Gremial Nacional, indicó que “no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que viene haciendo el Registrador Nacional”.

Estas declaraciones surgen luego de advertencias de un posible fraude durante las próximas jornadas electorales en las que se elegirán congresistas y presidente.

El procurador señaló que el Ministerio Público, a través de dos procuradurías delegadas, una técnica y otra jurídica, ha hecho “seguimiento permanente” al calendario electoral desde su inicio, al tiempo que confirmó la presencia del ente de control en la jornada organizada por la Registraduría Nacional el próximo 25 de febrero, en la que se presentarán de manera detallada los componentes tecnológicos del proceso electoral.

“El Registrador nos ha convocado para presentarnos todo lo que viene haciendo en materia tecnológica, incluyendo el código fuente, el manejo de los algoritmos y toda la parte de transmisión electrónica de datos”, precisó.