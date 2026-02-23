Los representantes de los grandes bancos del país buscan que desde la presidencia no se emita el decreto de inversiones forzosas y por eso, durante una reunión realizada este lunes 23 de febrero presentaron una propuesta ante el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con declaraciones de Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se trata de una contrapropuesta para dar alivios económicos a personas y empresas de las zonas afectadas por la emergencia climática.

“La de hoy fue una conversación muy constructiva, tanto en su tono como en su contenido. Y lo que estamos explorando con el Gobierno Nacional son alternativas con un propósito muy claro, qué tipo de soluciones concretas le podemos llevar a los habitantes que están hoy enfrentando esta tragedia de carácter natural”, declaró Malagón.

Agregó: “Algunos de los elementos sobre los cuales hemos reflexionado es una solución que pueda ser inmediata. Una solución que respete los mecanismos de mercado. Una solución que permita no solamente alivios a la cartera que hoy existe, sino también nuevos desembolsos para reactivar las actividades productivas. Seguimos en conversaciones y nuestra meta es poder entregarles al país, es poder entregarle al país”.

Sobre la propuesta en concreto, añadió: “Lo que le hemos planteado al gobierno y lo que le queremos plantear al país es una alternativa rápidamente implementable y de mucha efectividad y es poder desplegar junto con el Gobierno Nacional un paquete de alivios para las zonas en emergencia sin precedentes, acompañado de nuevos créditos productivos que permitan una recuperación efectiva. Es todavía una propuesta, seguimos en conversaciones con el gobierno”.

El dirigente indicó que junto al Gobierno van a seguir trabajando en la propuesta en otras mesas de trabajos y que esperan que muy pronto se concrete todo.

En cuánto a qué clase de alivios económicos se podrían implementar, explicó que serían, por ejemplo, períodos de gracia, o condonar deudas.

Además de Malagón, a la reunión estaban invitados Carlos Ruiz, vicepresidente de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez, presidente del grupo Aval; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Javier Suarez, presidente de Davivienda, Mario Pardo, presidente de BBVA y Diego Prieto, presidente del Banco Caja Social.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, ya había planteado la posibilidad de recurrir a inversiones forzosas ante una eventual emergencia económica. En ese momento, explicó que la decisión buscaría asegurar recursos para atender la demanda de financiación en medio de la ola invernal y respaldar la meta de recaudo de $8 billones.

“Las inversiones vienen con el objetivo de garantizar recursos suficientes para atender la demanda de crédito”, señaló el ministro sobre ese mecanismo.

Según Ávila, los recursos podrían canalizarse a través de Bancóldex y Findeter, además de contemplarse la creación de líneas con tasas compensadas para sectores estratégicos.

Sobre ello, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en diálogo con EL HERALDO, sostuvo que las inversiones forzosas no son una buena idea ni el camino para ampliar el crédito.

“Son un instrumento que suena bien en el discurso, pero que -en la práctica- reduce los recursos disponibles para entregar créditos, aumenta la represión financiera y encarece los desembolsos a los sectores no priorizados por el Gobierno. Es decir, afecta a toda la economía”, dijo Malagón.

En términos simples, agregó que el crédito sería más costoso y menos abundante para todos. No solo para los sectores no priorizados, sino para las familias que necesitan crédito de vivienda, para las pymes, para los jóvenes que quieren emprender.