El precio del dólar en Colombia para este lunes 23 de febrero inició con un promedio de $3.706,72, lo que representó un incremento de $15 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente situada en $3.691,34.

La divisa estadounidense ha estado fluctuante en los últimos días luego que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles del presidente Donald Trump, lo que provocó nueva incertidumbre política, alimentada además por las preocupaciones sobre un conflicto con Irán.

De acuerdo con expertos, la incertidumbre podría complicar un panorama ya inestable para los mercados de divisas, en un momento en que los operadores se enfrentan a expectativas cambiantes sobre las tasas de interés y la inquietud geopolítica.

Los nuevos aranceles de Trump tendrán una vigencia de 150 días y no está claro si Estados Unidos debe reembolsar a los importadores los aranceles ya pagados. La Corte Suprema no se pronunció sobre esta cuestión.

Los analistas prevén años de litigios y otra oleada de confusión que frenará la actividad, mientras Trump busca otros medios para sustituir los aranceles globales de forma más permanente.