Las autoridades continúan avanzando en la investigación por el secuestro y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en enero de este año.

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En la semana pasada lograron capturas importantes, pero aún queda pendiente ubicar a una de las figuras más relevantes dentro de la red criminal: alias “Paula”.

De acuerdo con las investigaciones, esta mujer sería la encargada de identificar a posibles víctimas en zonas de alta actividad nocturna.

Universidad Externado de Colombia Profesor Neill Felipe Cubides, encontrado sin vida este lunes en Bogotá.

Su función dentro de la estructura consistía en ubicar personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente a la salida de bares y discotecas, para luego alertar al resto del grupo.

El esquema delictivo estaría relacionado con la modalidad conocida como ‘paseo millonario’, en la que las víctimas son abordadas en vehículos que aparentan ser taxis legales. Posteriormente, son retenidas y obligadas a entregar dinero o claves bancarias bajo presión.

La @FiscaliaCol judicializó a Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo, presuntos autores en secuestro, hurto y asesinato del profesor Neill Cubides pic.twitter.com/jdhI8M46XZ — Localízate 1490 (@Localizate1490) March 28, 2026

Las autoridades han identificado que estos hechos se habrían concentrado en sectores concurridos de Bogotá, donde el flujo de personas facilita este tipo de acciones. La investigación también ha revelado el uso de múltiples vehículos vinculados a la red, lo que evidencia un nivel de organización más amplio de lo inicialmente previsto.

El caso tomó mayor relevancia tras la desaparición de Cubides, pues el docente fue visto por última vez cuando abordaba un vehículo en el norte de la ciudad.

La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y allegados en este difícil momento.



Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán… pic.twitter.com/Rtg3uK6sNc — U.Externado (@UExternado) January 19, 2026

Horas después, su cuerpo fue encontrado en una zona rural, mientras que registros bancarios evidenciaron movimientos sospechosos posteriores a su desaparición.

Hasta el momento, varios implicados han sido capturados, pero las autoridades consideran que la estructura no ha sido completamente desarticulada.

En ese contexto, la localización de alias “Paula” es considerada fundamental para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de delitos continúe ocurriendo.

#JUDICIAL| Los familiares del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza pidieron a los jueces y a la @FiscaliaCol que se haga justicia y que eso empiece con la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel contra los cuatro capturados por… pic.twitter.com/zBrQi0Iklk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 27, 2026

Además, los investigadores no descartan la existencia de otros responsables que habrían coordinado las operaciones, lo que mantiene abiertas varias líneas de indagación.

El caso sigue en desarrollo y las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con el paradero de los responsables.