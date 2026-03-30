Las autoridades continúan avanzando en la investigación por el secuestro y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en enero de este año.
Exgerente de Yapurutú condenado a 16 años de prisión por corrupción en millonaria contratación de carrotanques para la Ungrd
Fuerza Pública intensifica operativo para dar con el paradero de ‘Iván Mordisco’
Nueva investigación muestra presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con ‘Papá Pitufo’
En la semana pasada lograron capturas importantes, pero aún queda pendiente ubicar a una de las figuras más relevantes dentro de la red criminal: alias “Paula”.
De acuerdo con las investigaciones, esta mujer sería la encargada de identificar a posibles víctimas en zonas de alta actividad nocturna.
Su función dentro de la estructura consistía en ubicar personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente a la salida de bares y discotecas, para luego alertar al resto del grupo.
El esquema delictivo estaría relacionado con la modalidad conocida como ‘paseo millonario’, en la que las víctimas son abordadas en vehículos que aparentan ser taxis legales. Posteriormente, son retenidas y obligadas a entregar dinero o claves bancarias bajo presión.
Las autoridades han identificado que estos hechos se habrían concentrado en sectores concurridos de Bogotá, donde el flujo de personas facilita este tipo de acciones. La investigación también ha revelado el uso de múltiples vehículos vinculados a la red, lo que evidencia un nivel de organización más amplio de lo inicialmente previsto.
El caso tomó mayor relevancia tras la desaparición de Cubides, pues el docente fue visto por última vez cuando abordaba un vehículo en el norte de la ciudad.
Horas después, su cuerpo fue encontrado en una zona rural, mientras que registros bancarios evidenciaron movimientos sospechosos posteriores a su desaparición.
Hasta el momento, varios implicados han sido capturados, pero las autoridades consideran que la estructura no ha sido completamente desarticulada.
En ese contexto, la localización de alias “Paula” es considerada fundamental para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de delitos continúe ocurriendo.
Además, los investigadores no descartan la existencia de otros responsables que habrían coordinado las operaciones, lo que mantiene abiertas varias líneas de indagación.
El caso sigue en desarrollo y las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con el paradero de los responsables.