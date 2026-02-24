El presidente Gustavo Petro presentó este lunes 23 de febrero el nuevo pasaporte colombiano, asegurando que se trata de un documento que trae seguridad para todos los ciudadanos y para el mundo.

En el acto, que incluyó la presencia de la canciller Rosa Villavicencio, la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda y la gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia, Viviana León Herrera, se detallaron las características del documento.

“Este avance del Gobierno del Cambio fortalece la seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos de los colombianos al tiempo que consolida la autonomía tecnológica de la Cancillería”, dijo Villavicencio.

De acuerdo a lo detallado, el nuevo pasaporte incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad con símbolos nacionales.

“Es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos y para el mundo”, afirmó Petro durante la presentación. Añadió que la disponibilidad iniciará de manera progresiva, con una meta de hasta 50 mil pasaportes expedidos en abril.

El presidente subrayó que la nueva tecnología permitirá controles migratorios más eficientes a nivel global: “Cualquier persona en cualquier país de Migración podrá ver cómo cualquier colombiano entra a cualquier país, en tiempo real. Es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos, las colombianas y para el mundo en general”.

El jefe de Estado también resaltó los elementos culturales incluidos en el diseño. “Ustedes pueden ver figuras propias del mundo precolombino, de nuestro mundo natural o nuestra literatura; aquí pueden ver la bandera de Colombia, aquí las mariposas amarillas, siempre nos van a acompañar mariposas amarillas”, expresó. Además, aseguró que “es uno de los mejores pasaportes del mundo, porque garantiza este tipo de seguridad, incluido el himno nacional allí, que se puede escuchar a través de los lectores respectivos”.

El Presidente @PetroGustavo presentó los detalles del #NuevoPasaporteColombiano, que incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y… pic.twitter.com/CxSjzliZhK — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 24, 2026

En cuanto a la protección de datos, tema que ha resultados el presidente en intervenciones anteriores, declaró: “El manejo de los datos de los colombianos... Desde su sangre, tipo de sangre, nombre, números de identificación, etcétera. Datos que se aumentan con datos biométricos, con datos que tienen que ver con su genética y aquí pasamos a un tema que se llama la diversidad humana y natural, que es la principal que sea de Colombia en el mundo. Si no se tiene suficiente cuidado quedan en manos no solo privadas sino extranjeras. Es como si de nuevo vinieran con espejitos y cambiáramos la tierra por el espejo. Tiene que ver, por tanto, con un tema fundamental desde la Constitución de nuestra República que se llama soberanía. Soberanía que en el caso actual desde la Constitución del 91 es popular. El pueblo es la fuente del poder. La soberanía reside en el pueblo”, añadió el jefe de Estado durante la presentación.