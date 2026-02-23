Frente a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro sobre el software encargado de los escrutinios electorales, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), le respondió asegurando que es una preocupación legítima del mandatario y que lo que hay que hacer es aunar esfuerzos para garantizar la transparencia en los comicios.

“No considero que sea un mensaje en contra mía ni de la MOE”, comenzó diciendo Barrios en entrevista con La FM.

Y es que Petro ha mostrado reparos a dicho software de Thomas Greg, los mismos que expiden las libretas de los pasaportes, al que, citando una sentencia del Consejo de Estado, sostuvo que este es “vulnerable desde dentro, desde afuera y no es confiable”.

“Es mentira que hace tres décadas se fortalece el sistema electoral, es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído dos códigos electorales aprobados por el congreso y tumbados por la justicia (…) La fiscalía es la que debería expresarse sobre una investigación penal andando”, precisó el jefe de Estado.

La directora de la MOE indicó que se adelantan acciones en aras de garantizar unas elecciones libres y que cada voto “cuenta y es bien contado” esto con el fin de que “a las 10 u 11 de la noche los ciudadanos tengan certeza de los resultados”.

Respecto a los formularios E-14 y la polémica que han suscitado debido a las reiteradas irregularidades que ha habido en comicios anteriores, Barrios ya había mostrado su preocupación por lo que calificó como una “narrativa” para poner entre dicho la legitimidad de los resultados electorales.

La vocera aseguró que no existe riesgo de fraude en el sistema de transmisión y consolidación de datos y que lo que hay son alertas por compra de votos y dificultades logísticas.

“No, ese riesgo de fraude no existe. Puede haber riesgos de que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, ese tipo de riesgo no hay en este momento en el país”, dijo Barrios en declaraciones a Blu Radio.

Agregó que “la Registraduría es un ente autónomo, independiente y así debe ser. Es el árbitro de las elecciones”.

En cuanto a los formularios E14, el tema que mencionó el presidente Petro, Barrios explicó que rellenar los espacios que la Registraduría pidió dejar en blanco generaría más problemas que soluciones.

Recordó que lo que se hizo en 2022, que fue llenar esos espacios con rayas, asteriscos o tachones, bajo la premisa de evitar manipulaciones, generó problemas en la transmisión de las actas.

“Hacer eso nos va a llevar a lo que precisamente el presidente está señalando con preocupación: que haya errores u omisiones en la transmisión de la información”, advirtió. Argumentó que los formularios pasan por un proceso de escaneo y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), además de transmisión telefónica de datos, por lo que la presencia de marcas adicionales dificulta la lectura automática y puede generar inconsistencias.

“Entre 700 y 800 mil votos no fueron transmitidos hace cuatro años debido a ese desorden que se armó”, explicó.

“Hay una preocupación muy grande desde la MOE y es que se ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales”, manifestó la vocera en el medio nacional.

Habló del seguimiento que hará la MOE en las elecciones y llamó a no generar falsas afirmaciones sobre la legitimidad del proceso electoral.