Será por todo lo alto. Con bombos y platillos, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en cabeza de su presidente, el barranquillero Ramón Jesurun Franco, presentará este martes el Centro de Alojamiento y Alto Rendimiento de la sede deportiva de las selecciones Colombia, en Alameda del Río, en Barranquilla.

Nada más y nada menos que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), asistirán a la inauguración de este nuevo espacio para la comodidad y concentración de los combinados patrios de todo el país.

Son 4 mil metros de área construida, con un total de 48 habitaciones y amenidades como zona de spa, barbería y masajes, zona de juego y terraza de familias, entre otras.

Infantino y Domínguez arribarán a la ciudad en vuelos privados, después de 2 de la tarde, y liego se trasladarán a la sede de la FCF, donde compartirán con los otros invitados especiales, entre quienes se encuentran legendarias figuras de nuestro fútbol como Carlos Valderrama, Willington Ortiz, Faustino Asprilla y Óscar Córdoba, entre otros.

Mauricio Dueñas Castañeda infantino9.jpg

Esta será la segunda ocasión que Infantino llegue a la capital del Atlántico como máximo jerarca del balompié universal. Anteriormente estuvo en octubre de 2021 presenciando la apertura de la sede deportiva de la FCF y el partido de eliminatoria a Catar-2022 entre Colombia y Ecuador.

Cuatro años, cuatro meses y once días después, Infantino retornará a ‘la Arenosa’ a ser testigo de la presentación oficial de una extensión de ese epicentro deportivo que se construyó en la casa de la selección.

En aquella oportunidad, Alejandro Domínguez también acompañó a Infantino. Eran días en que la pandemia de coronavirus todavía se mantenía y era generalizado el uso del tapaboca.