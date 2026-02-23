Ante la violencia desatada en México por la muerte el domingo de ‘el Mencho’, líder del CJNG y uno de los principales capos de la droga en este país, el Comité Organizador Local de la Copa Mundial de Fútbol 2026 reflexiona de puertas para adentro, mientras la opinión pública se pregunta si habrá efectos de cara al torneo que se iniciará el 11 de junio en la capital mexicana.

Que no haya noticias es una buena noticia, ya que significa que México sigue trabajando con la FIFA para mantener en el país los trece partidos del Mundial: cinco en la Ciudad de México, incluido uno de octavos de final; cuatro en Guadalajara (Jalisco, oeste), epicentro de la violencia del domingo, y cuatro en Monterrey (Nuevo León, norte).

“En las tres sedes estamos trabajando normalmente”, comentó este lunes a EFE una fuente de la organización del Mundial en la capital, sin aclarar si en las próximas horas habrá algún pronunciamiento público sobre la actual situación.

La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, provocó una ola de incendios, bloqueos y desórdenes en varios estados del país, ante lo cual los medios internacionales se han cuestionado si México puede ofrecer seguridad como escenario del Mundial.

“De momento no hay una postura del Comité Organizador porque es algo que tendrá que ver con el Gobierno Federal, la FIFA y los gobiernos de los estados”, comentó este mediodía otra fuente a los jerarcas del Mundial en México.

Entrevistas sobre el tema del Mundial, acordadas para este lunes, fueron pospuestas por las autoridades de la sede de Guadalajara, que confía en convertirse el próximo verano en una urbe con tres Mundiales, luego de haber sido sede en los torneos de México-70 y México-86.

La capital de Jalisco, Guadalajara, tiene previsto acoger uno de los partidos más atractivos de la fase inicial del torneo: el España-Uruguay del 26 de junio.

Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol informó a EFE este lunes que la selección mexicana ya se entrena en Querétaro, centro del país, donde enfrentará el miércoles a Islandia en un amistoso, y confirmó que el encuentro se jugará tal y como estaba previsto.

Este domingo la Liga Mx suspendió el derbi del fútbol femenino entre Guadalajara y América, y en el Clausura masculino no se celebró el Querétaro-Juárez FC que debía cerrar la séptima jornada del campeonato.

Después de ese partido, México enfrentará el 28 de marzo al Portugal de Cristiano Ronaldo en el estadio Azteca, un partido que además de lo deportivo, dará pistas sobre cómo van los preparativos del Mundial en la capital y si las obras en la sede de la inauguración estarán terminadas a tiempo, con los requisitos exigidos por la FIFA.

La Federación Mexicana ha confirmado que el legendario estadio de la capital estará listo para abrir el Mundial con el México-Sudáfrica del 11 de junio y el día del amistoso con los portugueses se podrá comprobar la calidad de la remodelación.

De momento los partidos de la octava jornada del torneo Clausura se mantienen programados de viernes a domingo próximos. En esos días no habrá juegos en Guadalajara porque los dos equipos de la ciudad jugarán a domicilio: Guadalajara en Toluca y Atlas en Ciudad Juárez.

También sigue en pie el amistoso entre las selecciones femeninas de México y Brasil, el próximo 7 de marzo en la Ciudad de México.