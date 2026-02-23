El Arsenal mantiene el pulso por la Premier League tras golear al Tottenham Hotspur (1-4) en el derbi de Londres, que le permite aumentar la diferencia a cinco puntos con el Manchester City, que tiene un partido menos.

Tras el empate ante el Wolverhampton Wanderers, en la jornada adelantada, los de Mikel Arteta superaron con autoridad su primera prueba de fuego gracias a los dobletes de Viktor Gyokeres y Eberiche Eze, después de que el Manchester City metiese más presión al golear al Newcastle United.

Los ‘Gunners’, que llevan 22 años sin ganar la competición doméstica, fueron superiores en todo momento y amargaron el debut de Igor Tudor como técnico del Tottenham, que se mete en problemas al quedarse a tan solo cuatro puntos de la zona de descenso.

Otros resultados de la jornada de Premier League

Aston Villa 1 - 1 Leeds

Brentford 0 - 2 Brighton

Chelsea 1 - 1 Burnley

West Ham 0 - 0 Bournemouth

Manchester City 2 - 1 Newcastle

Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool

Crystal Palace 1 - 0 Wolves

Sunderland 1 - 3 Fulham

Tabla de clasificación de la Premier League