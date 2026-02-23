El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este domingo, tras ganar el Levante (3-0) y recuperar el liderato de LaLiga EA Sports, que el conjunto azulgrana dio una “buena respuesta” después de encadenar dos derrotas consecutivas e incidió en que “este es el camino” a seguir.
“Después de dos derrotas grandes, especialmente ante el Atlético de Madrid, hoy dimos una buena respuesta. Eso es lo que quiero ver, que todo lo que hablamos y analizamos durante la semana se traduzca en una reacción sobre el campo. Este es el camino”, afirmó el técnico alemán en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.
El preparador del conjunto azulgrana destacó la importancia de aprovechar la oportunidad de recuperar el liderato tras el tropiezo del Real Madrid en Pamplona. Aunque reconoció que el partido de su equipo “no fue perfecto”, subrayó que logró “lo que tocaba”, sumar tres puntos y mantener la portería a cero.
Flick también elogió el rendimiento del lateral Joao Cancelo, titular y autor de una asistencia. El técnico señaló que el lateral portugués mostró “sus fortalezas” y recordó que su incorporación respondió precisamente a la necesidad de contar con un futbolista capaz de ayudarles “mucho” en partidos ante “bloques bajos” como el de este domingo.
“Quien juega tiene que merecerlo. Eso es lo que queremos ver de nuestros jugadores. Todos deben entrenar bien y demostrar que están preparados. Es la manera de que el equipo mejore”, añadió el preparador germano.
Además, subrayó la importancia de Marc Bernal, autor de su segundo gol con la camiseta azulgrana, “para el futuro del club”.
El entrenador también fue cuestionado por Lamine Yamal, quien no se mostró muy contento con su cambio durante el partido. Y es que el joven jugador no pudo ocultar su enojo al ser sustituido por Roony casi al final del encuentro.
“¿Estaba enfadado por su rendimiento? Es normal, lo más importante es que hemos ganado y también tenemos jugadores que merecen jugar como Roony, que es un futbolista muy profesional y me ha gustado su reacción cuando ha entrado”, dijo.
Y agregó: “le dais mucha importancia a todo lo que haga Lamine, no tengo problemas con la reacción, es humano, otros jugadores también se merecen jugar y no hay nada más que esto”.